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राज्यसभा चुनाव: झारखंड की दो सीटों के लिए नामांकन शुरू, जानिए क्या है तैयारी

झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गया.

Rajya Sabha seats in Jharkhand
रिटर्निंग ऑफिसर रंजीत कुमार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 1, 2026 at 3:50 PM IST

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रांची : अधिसूचना जारी होते ही आज से झारखंड के राज्यसभा की दो सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद आज इस चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर बने झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव रंजीत कुमार ने चुनाव की आधिकारिक घोषणा करते हुए अधिसूचना की प्रति सार्वजनिक की. इसके साथ ही आज 1 जून से नामांकन शुरू हुई जो 8 जून तक चलेगी.

इस चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर रंजीत कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि नामांकन प्रभारी सचिव कक्ष में ही होगा, जिसमें अधिकतम पांच समर्थक ही प्रत्याशी के साथ मौजूद रहेंगे. उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए सभी आवश्यक तैयारी पूरी की जा रही है. इस चुनाव के ऑबजर्वर के रवि कुमार ने कहा कि 9 जून को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी. वहीं 11 जून को नामांकन वापसी की तिथि निर्धारित की गई है. दो से अधिक प्रत्याशी होने पर 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होंगे. वोटों की गिनती उसी दिन यानी 18 जून को ही शाम 5 बजे से शुरू की जाएगी. इस तरह से 20 जून तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

झारखंड की दो सीटों के लिए नामांकन शुरू (Etv Bharat)

झारखंड के दो सीटों के लिए होगा राज्यसभा चुनाव

राज्य में दो सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होगा. शिबू सोरेन के निधन की वजह से 4 अगस्त 2025 से एक सीट खाली है. वहीं दीपक प्रकाश का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है. यदि आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो राज्यसभा चुनाव में सत्तारूढ़ जेएमएम, कांग्रेस, राजद के पास 56 विधायकों का मत है. जिसमें जेएमएम के पास 34, कांग्रेस के पास 16 और राजद के 4 विधायक और भाकपा माले के 2 विधायक हैं.

मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक खाते में एक सीट सुरक्षित मानी जा रही है. वहीं दूसरी सीट के लिए दिलचस्प मुकाबला होने की संभावना है. विपक्षी खेमे में 24 विधायकों का समर्थन है, जिसमें भाजपा के 21, आजसू, लोजपा और जदयू का एक-एक विधायक शामिल है. पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के बावजूद विपक्ष की ओर से प्रत्याशी खड़ा करने की संभावना जताई जा रही है. इधर, सत्तारुढ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की ओर से यदि दो से अधिक प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं तो मुकाबला दिलचस्प होने के आसार हैं.

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