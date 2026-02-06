नगर निकाय चुनाव के नामांकन पत्रों की हुई जांच, मानगो मेयर पद के 3 और जुगसलाई अध्यक्ष के 1 उम्मीदवार का नॉमिनेशन रद्द
मानगो नगर निगम मेयर पद के 3 और जुगसलाई नगर परिषद अध्यक्ष पद के 1 उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया है.
Published : February 6, 2026 at 1:08 PM IST
जमशेदपुर: निकाय चुनाव के लिए नामांकन पूरा होने के बाद मानगो नगर निगम मेयर पद के 3 और जुगसलाई नगर परिषद अध्यक्ष पद के 1 उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया है. जबकि पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के अनुसार, चाकुलिया नगर पंचायत के लिए नॉमिनेट किए गए सभी उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर वैलिड पाए गए हैं.
झारखंड में निकाय चुनाव के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो, जुगसलाई और चाकुलिया में निकाय चुनाव हो रहा है. इस चुनाव में मानगो नगर निगम मेयर पद के लिए कुल 16 महिला उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया है.
नामांकन पत्रों की जांच
5 फरवरी 2026 को नगर निगम चुनाव में मेयर, चेयरमैन और वार्ड मेंबर के पदों के लिए जमा किए गए नॉमिनेशन पेपर की रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में जांच की गई. इधर नामांकन संवीक्षा के क्रम में मानगो नगर निगम में मेयर पद के नामांकन में कुल 3 महिला प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया. जबकि जुगसलाई नगर परिषद में चेयरमैन पद के लिए एक उम्मीदवार का नॉमिनेशन फॉर्म गलत जानकारी मिलने के कारण रद्द कर दिया गया.
वहीं वार्डो के नामांकन पत्र जांच के क्रम में मानगो नगर निगम में 6, जुगसलाई नगर परिषद में 5 एवं चाकुलिया नगर पंचायत में 1 उम्मीदवार का नामांकन पत्र गलत पाए जाने के कारण उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई है.
कुल 13 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर सही पाए गए
निर्वाची पदाधिकारी द्वारा जारी रिपोर्ट में मानगो निर्वाचन क्षेत्र में मेयर निर्वाचन हेतु सुधा गुप्ता, कुमकुम श्रीवास्तव, जेबा कादरी, शाइस्ता परवीन उर्फ जेबा खान, बनिता सहाय, रायमुनी सुंडी, इंदिरा सुंडी, संध्या सिंह, लकी सिंह, पार्वती देवी, प्रतिभा रानी, सुशीला सिंह, सोनामुनी सोरेन सहित कुल 13 अभ्यर्थी का नामांकन पत्र योग्य पाया गया. जबकि शबाना बानो, काकोली महतो एवं अनीता देवी के नामांकन पत्र में गलती पाए जाने के कारण निरस्त कर दिए गए.
जुगसलाई नगर परिषद निर्वाचन क्षेत्र में अध्यक्ष निर्वाचन के लिए जसप्रीत कौर, नौशीन खान, इंदु देवी, नीलोफर हुसैन, नूतन सिंह, डॉली मलिक, मसर्रत खातून, बलबीर कौर, रिंकू सिंह सहित कुल 9 अभ्यर्थी का नामांकन पत्र सही पाया गया. जबकि आरती चौधरी के नामांकन पत्र में गलती पाई गई और उसको निरस्त कर दिया गया. वहीं चाकुलिया नगर पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में अध्यक्ष निर्वाचन के लिए नामांकित किये गये सभी उम्मीदवारों जिनमें संध्या रानी सरदार, चंदना मुर्मू, सोमवारी सोरेन, शिलावती टुडू का नामांकन पत्र सही पाया गया.
मानगो नगर निगम निर्वाचन क्षेत्र में 6 की उम्मीदवारी निरस्त
मानगो नगर निगम निर्वाचन क्षेत्र 1 से 36 वार्ड में कुल 281 उम्मीदवारों में 6 की उम्मीदवार के नामांकन पत्र में गलती पाए जाने के कारण अयोग्य करार दिया गया. शेष 275 उम्मीदवारों का नामांकन पत्र सही पाया गया.
जुगसलाई नगर परिषद निर्वाचन क्षेत्र में 5 की उम्मीदवारी निरस्त
जुगसलाई नगर परिषद निर्वाचन क्षेत्र 1 से 22 वार्ड में कुल 97 उम्मीदवारों में 5 की उम्मीदवारी नामांकन पत्र में गलती पाए जाने के कारण रद्द कर दी गई है. शेष 92 उम्मीदवारों का नामांकन पत्र सही पाया गया. चाकुलिया नगर पंचायत निर्वाचन क्षेत्र 1 से 12 वार्ड में कुल 42 उम्मीदवारों में 3 के नामांकन पत्र में गलती के कारण अयोग्य पाया गया. शेष 39 उम्मीदवारों का नामांकन पत्र सही पाया गया.
