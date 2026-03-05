ETV Bharat / state

अमित शाह का पटना दौरा, नितिन नबीन के नामांकन में होंगे शामिल

बिहार में आज राज्यसभा की 5 सीटों के लिए नामांकन शुरू, आज नितिन नबीन समेत सभी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे. पढ़ें

Nominations for Rajya Sabha
अमित शाह का पटना दौरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 5, 2026 at 8:07 AM IST

4 Min Read
पटना: पटना: बिहार की राजनीति में तमाम सियासी हलचल के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे. इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे. इस बीच खबर है कि आज शाम सीएम आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है.

अमित शाह का पटना दौरा: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नामांकन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे. जदयू के वरिष्ठ नेता भी नीतीश कुमार या निशांत के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे. विधानसभा में नामांकन को लेकर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. जदयू की ओर से नीतीश और निशांत दोनों के लिए तैयारी है, लेकिन एक का नामांकन तय माना जा रहा है.

नीतीश कुमार का राज्यसभा नामांकन!: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने की संभावना सबसे अधिक है. होली के दिन बुधवार को जदयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ लंबी चर्चा हुई. वरिष्ठ नेताओं ने संकेत दिया कि अंतिम फैसला नीतीश कुमार ही लेंगे. ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और नीतीश के बेटे निशांत कुमार सहित परिवार के कुछ सदस्य इस कदम के विरोध में हैं. यदि नीतीश नामांकन करते हैं, तो उन्हें जल्द मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा, जिससे बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा.

NOMINATIONS FOR RAJYA SABHA
निशांत कुमार (ETV Bharat)

जदयू से दो डिप्टी सीएम की चर्चा: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर जदयू से दो उपमुख्यमंत्री बनाने की संभावना जताई जा रही है. इसमें निशांत कुमार का नाम प्रमुखता से चर्चा में है. नीतीश कुमार अब तक चार सदनों (विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा में से तीन) के सदस्य रह चुके हैं. राज्यसभा सदस्य बनने से वे सभी चार सदनों के सदस्य बन जाएंगे. जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि फैसला नीतीश कुमार ही करेंगे.

तीसरी बार मैदान में रामनाथ ठाकुर: जदयू कोटे से भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर तीसरी बार राज्यसभा के लिए नामांकन कर रहे हैं. वे केंद्र में मंत्री भी हैं. भाजपा कोटे से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश कुमार राम नामांकन दाखिल कर रहे हैं. राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उपेंद्र कुशवाहा फिर से राज्यसभा जा रहे हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है. एनडीए ने उन्हें दोबारा भेजने का फैसला लिया है.

NOMINATIONS FOR RAJYA SABHA
उपेंद्र कुशवाहा (ETV Bharat)

एनडीए को चार सीटें पक्की, पांचवीं पर जुगाड़: राज्यसभा की पांच सीटों में से एनडीए को चार सीटें आसानी से मिलने की उम्मीद है. पांचवीं सीट के लिए तीन विधायकों के वोट की जरूरत होगी. विपक्ष यदि एकजुट रहा तो एक सीट जीत सकता है, लेकिन कांग्रेस, एआईएमआईएम और बसपा का रुख अभी स्पष्ट नहीं है. विपक्ष के सभी दलों को मिलाकर 41 वोट हैं, लेकिन एकता की कमी दिख रही है.

बीजेपी को दो सीटों का लाभ, राजद को नुकसान: इस बार बीजेपी को दो सीटों का लाभ मिल रहा है. जदयू को खाली हो रही दो सीटें फिर मिलेंगी, लेकिन हरिवंश को इस बार मौका नहीं मिला है. राजद को दो सीटों का नुकसान हो सकता है. चुनाव 13 मार्च को हो सकता है यदि विपक्ष उम्मीदवार उतारता है, अन्यथा एनडीए बिना मुकाबले जीत सकती है. यह बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव ला सकता है.

