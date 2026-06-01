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बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर आज से नामांकन शुरू, 18 जून को मतदान

पटना: बिहार विधान परिषद के 10 सीटों के लिए आज से नॉमिनेशन शुरू हो गया है. 8 जून तक नॉमिनेशन होगा और 18 जून को वोटिंग होगी, उसी दिन रिजल्ट जारी हो जाएगा. नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव होगा.

विधान परिषद की सीट जून में खाली होगी: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा के विधायक बनने के कारण दो सीट पहले से खाली है, दोनों का कार्यकाल जून में पूरा हो रहा था. इसके अलावा 7 विधान परिषद की सीट जून में और खाली हो रही है उस पर चुनाव होगा.

8 जून नॉमिनेशन का अंतिम दिन: चुनाव आयोग की तरफ से की गई घोषणा के अनुसार 1 जून को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा. 8 जून नॉमिनेशन का अंतिम दिन है. 9 जून को नॉमिनेशन की जांच की जाएगी. 11 जून नामांकन वापसी का अंतिम दिन है. 18 जून को चुनाव होगा, सुबह 9:00 बजे से 4:00 बजे तक और 18 जून को ही 5:00 बजे रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा.

विपक्ष में आरजेडी के 25 विधायक: बिहार में 201 विधायक एनडीए के पास है ऐसे में नौ विधान परिषद की सीट एनडीए को मिलना तय है. वहीं विपक्ष में आरजेडी के 25 विधायक हैं और सभी विपक्ष मिलाकर कुल 41 विधायक हैं ऐसे में यदि कोई बड़ा उलट फेर नहीं हुआ तो एक सीट विपक्ष को मिलेगा.

9 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होगा: बिहार में 28 जून को 9 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उसमें डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, मोहम्मद फारूक, भीष्म सहनी, भगवान सिंह कुशवाहा (विधायक बन गए हैं), संजय प्रकाश, समीर कुमार सिंह, सम्राट चौधरी (विधायक बन गए हैं) और सुनील कुमार सिंह शामिल हैं.

अलग-अलग सूचना जारी: इन 9 सीटों में से दो सीट मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और योजना विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा का पहले से खाली है क्योंकि दोनों विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए हैं. नीतीश कुमार के सीट पर होने वाले उपचुनाव और नौ अन्य सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए अलग-अलग सूचना जारी हुई है.