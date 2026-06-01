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बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर आज से नामांकन शुरू, 18 जून को मतदान

बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर आज से नामांकन शुरू हो गया है. 18 जून को मतदान और परिणाम आएंगे. जानें कबतक होगा नामांकन.

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 1, 2026 at 10:44 AM IST

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पटना: बिहार विधान परिषद के 10 सीटों के लिए आज से नॉमिनेशन शुरू हो गया है. 8 जून तक नॉमिनेशन होगा और 18 जून को वोटिंग होगी, उसी दिन रिजल्ट जारी हो जाएगा. नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव होगा.

विधान परिषद की सीट जून में खाली होगी: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा के विधायक बनने के कारण दो सीट पहले से खाली है, दोनों का कार्यकाल जून में पूरा हो रहा था. इसके अलावा 7 विधान परिषद की सीट जून में और खाली हो रही है उस पर चुनाव होगा.

8 जून नॉमिनेशन का अंतिम दिन: चुनाव आयोग की तरफ से की गई घोषणा के अनुसार 1 जून को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा. 8 जून नॉमिनेशन का अंतिम दिन है. 9 जून को नॉमिनेशन की जांच की जाएगी. 11 जून नामांकन वापसी का अंतिम दिन है. 18 जून को चुनाव होगा, सुबह 9:00 बजे से 4:00 बजे तक और 18 जून को ही 5:00 बजे रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा.

विपक्ष में आरजेडी के 25 विधायक: बिहार में 201 विधायक एनडीए के पास है ऐसे में नौ विधान परिषद की सीट एनडीए को मिलना तय है. वहीं विपक्ष में आरजेडी के 25 विधायक हैं और सभी विपक्ष मिलाकर कुल 41 विधायक हैं ऐसे में यदि कोई बड़ा उलट फेर नहीं हुआ तो एक सीट विपक्ष को मिलेगा.

9 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होगा: बिहार में 28 जून को 9 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उसमें डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, मोहम्मद फारूक, भीष्म सहनी, भगवान सिंह कुशवाहा (विधायक बन गए हैं), संजय प्रकाश, समीर कुमार सिंह, सम्राट चौधरी (विधायक बन गए हैं) और सुनील कुमार सिंह शामिल हैं.

अलग-अलग सूचना जारी: इन 9 सीटों में से दो सीट मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और योजना विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा का पहले से खाली है क्योंकि दोनों विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए हैं. नीतीश कुमार के सीट पर होने वाले उपचुनाव और नौ अन्य सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए अलग-अलग सूचना जारी हुई है.

किसको कितनी सीट: विधान परिषद की जिन 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है उसमें से पांच सीट जदयू की, दो सीट बीजेपी की, दो सीट आरजेडी की और एक सीट कांग्रेस की है इस बार बीजेपी को फायदा होगा तो ही राजद और कांग्रेस को नुकसान होगा.

इन मंत्रियों का विधान परिषद में जाना तय: एनडीए के तरफ से स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का विधान परिषद में जाना तय है. उम्मीदवारों के चयन के लिए रविवार को जदयू में सुबह से बैठक होती रही. हालांकि आधिकारिक रूप से अभी घोषणा नाम की नहीं की गई है वहीं भाजपा में भी सम्राट चौधरी दिल्ली जाकर बातचीत कर चुके हैं.

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