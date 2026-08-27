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MCD की समितियों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पदों के लिए नामांकन दाखिल, 2 और 3 सितंबर को होगा चुनाव

MCD समितियों के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण, पर्यावरण, नागरिक सुविधाओं और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़े मामलों में नीतिगत एवं प्रशासनिक निर्णय लिए जाते हैं.

एमसीडी समितियों के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल
एमसीडी समितियों के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 27, 2026 at 8:04 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम की विभिन्न वैधानिक, विशेष और तदर्थ समितियों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों के लिए गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई. सिविक सेंटर स्थित निगम सचिव कार्यालय में नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन था. विभिन्न समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए पार्षदों ने अपने नामांकन दाखिल किए. इस दौरान महापौर प्रवेश वाही, उप महापौर मोनिका पंत, नेता सदन जय भगवान यादव सहित कई पार्षद मौजूद रहे.

समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव 2 और 3 सितंबर को होने वाली संबंधित समितियों की पहली बैठकों में होगा. 2 सितंबर को सुबह 10 बजे से और 3 सितंबर को सुबह 11 बजे से समितियों की बैठकें शुरू होंगी. इसी दौरान नामांकन दाखिल करने वाले पार्षदों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा.

नामांकन दाखिल करने वाले सभी पार्षदों को शुभकामनाएं

महापौर प्रवेश वाही ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले सभी पार्षदों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली नगर निगम दिल्ली को साफ, स्वच्छ और हरित बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रहा है. समितियों में वरिष्ठ और अनुभवी पार्षदों के साथ युवाओं और महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है, जिससे अनुभव और नए जोश के साथ निगम के कामकाज को आगे बढ़ाया जा सके.

प्रवेश वाही, मेयर MCD (ETV Bharat)

वरिष्ठ पार्षद मुकेश गोयल ने अपॉइंटमेंट, पदोन्नति कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया. उन्होंने अपने ऊपर विश्वास जताने के लिए भाजपा नेतृत्व का आभार जताया. निगम पार्षद के तौर पर करीब 28 वर्ष का अनुभव रखने वाले मुकेश गोयल की वरिष्ठता इस समिति के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

शिक्षा, निर्माण, स्वास्थ्य और पर्यावरण समितियों में भी नामांकन: निगम की विभिन्न समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए दाखिल नामांकनों में कई प्रमुख पार्षदों के नाम शामिल हैं. शिक्षा समिति के अध्यक्ष पद के लिए योगेश वर्मा और उपाध्यक्ष पद के लिए अमित खरखड़ी ने नामांकन दाखिल किया है. ग्रामीण समिति के अध्यक्ष पद के लिए अंजू अमन का नाम है.

MCD समितियों के जरिए प्रशासनिक निर्णय लिए जाते हैं: विशेष समितियों में निर्माण समिति के अध्यक्ष पद के लिए प्रीती और उपाध्यक्ष पद के लिए धर्मवीर शर्मा ने नामांकन किया है. चिकित्सा सहायता एवं जन-स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष पद के लिए विकेश सेठी ने नामांकन दाखिल किया है. पर्यावरण प्रबंधन सेवा समिति के अध्यक्ष पद के लिए संदीप कपूर ने नामांकन किया है. तदर्थ समितियों में लाभकारी परियोजना समिति के अध्यक्ष पद के लिए नीलम जीतू चौधरी, लाइसेंसिंग एवं तहबाजारी समिति के अध्यक्ष पद के लिए रितेश सूजी और सामुदायिक सेवा समिति के अध्यक्ष पद के लिए सुमन गुप्ता ने नामांकन दाखिल किया है.

समितियों में केशवपुरम, शाहदरा, नजफगढ़, रोहिणी समेत निगम के विभिन्न क्षेत्रों के पार्षदों को प्रतिनिधित्व मिला है. इसके अलावा वरिष्ठ पार्षदों के अनुभव के साथ युवा पार्षदों और महिलाओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने की दिशा में कदम उठाया गया है. अब 2 और 3 सितंबर को होने वाली बैठकों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए चुनाव कराया जाएगा. इन समितियों के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण, पर्यावरण, लाइसेंसिंग, नागरिक सुविधाओं और निगम के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़े मामलों में नीतिगत एवं प्रशासनिक निर्णय लिए जाते हैं. इस चुनाव में सिर्फ भाजपा के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है. ऐसे में सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध जीतना तय है.


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