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पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन शुरू, योग्य व्यक्तियों के नाम भेजने की अपील

गृह मंत्रालय द्वारा पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

District Magistrate Nitin Singh Bhadauria
जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 25, 2026 at 4:15 PM IST

3 Min Read
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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है. उन्होंने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के लिए नामांकन और सिफारिशें आमंत्रित की गई हैं. ये प्रतिष्ठित पुरस्कार वर्ष 1954 से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किए जाते रहे हैं.

जिलाधिकारी ने बताया कि ये सम्मान कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग सहित कई क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि और उत्कृष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं. उन्होंने कहा कि इन पुरस्कारों का उद्देश्य समाज और राष्ट्र के लिए उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को पहचान और सम्मान देना है. नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है. इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं.

नामांकन प्रक्रिया 15 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है, जबकि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भेजे गए नामांकन ही मान्य होंगे. उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि ऐसे प्रतिभाशाली और समर्पित व्यक्तियों को सम्मानित किया जाए, जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया हो. विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, दिव्यांगजन, कमजोर और वंचित वर्गों से जुड़े व्यक्तियों की पहचान कर उनके नाम प्रस्तावित करने पर जोर दिया गया है, ताकि समाज के हर वर्ग के योग्य लोगों को उचित सम्मान मिल सके.

जिलाधिकारी भदौरिया ने यह भी बताया कि नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की आजीवन उपलब्धियों, समाज सेवा की भावना और उनके कार्यों से समाज पर पड़े सकारात्मक प्रभाव को प्रमुखता दी जाएगी. उन्होंने कहा कि चयन का आधार केवल उत्कृष्टता नहीं, बल्कि “Excellence Plus” यानी समाज के प्रति विशेष योगदान भी होना चाहिए. ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका कार्य जनहित में प्रेरणादायक और अनुकरणीय रहा हो.जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से अपील की कि वे अपने क्षेत्र के योग्य और विशिष्ट व्यक्तियों की पहचान करें और समय पर उनके नाम ऑनलाइन नामांकन के माध्यम से भेजें, ताकि जनपद से अधिक से अधिक लोगों को इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान के लिए प्रस्तावित किया जा सके.

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