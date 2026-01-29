ETV Bharat / state

झारखंड नगर निकाय चुनाव: इलेक्शन को लेकर गहमागहमी, अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद पद के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू

चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के बाद बाहर निकलते पदाधिकारी ( Etv bharat )

गोड्डा में जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिला उपायुक्त एवं एसपी द्वारा संयुक्त प्रेस वार्ता कर पूरी चुनावी प्रक्रिया का लेखा जोखा दिया गया. उन्होंने बताया कि गोड्डा नगर परिषद अध्यक्ष के लिए गोड्डा समाहरणालय परिसर में बनाए गए आरओ कक्ष ओर वार्ड पार्षदों के लिए गोड्डा प्रखंड कार्यालय निर्धारित किया गया है. वहीं महगामा नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए महगामा अनुमंडल कार्यालय एवं वार्ड सदस्यों के लिए महगामा प्रखंड कार्यालय निर्धारित किया गया है.

नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 के तहत गुरुवार को अध्यक्ष पद के लिए 4 एवं वार्ड पार्षद पद के लिए 94 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र खरीदा. अध्यक्ष पद के लिए कुसुम लता कुमारी, सुरपती देवी, अनिता कुमारी एवं पूजा देवी ने नाम निर्देशन पत्र खरीदा.

चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री, नामांकन, संवीक्षा एवं मतदान से संबंधित सभी प्रक्रियाएं राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कराई जा रही हैं. इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जा रहा है. नगर परिषद चुनाव को लेकर बढ़ती हलचल से यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में गतिविधियां और तेज होंगी तथा प्रत्याशियों के बीच जनसंपर्क अभियान भी रफ्तार पकड़ेगा.

जिला परिषद कार्यालय में दिनभर चहल पहल बनी रही. प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी मजबूत करने का संकेत दिया. नामांकन प्रक्रिया को लेकर प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्था की गई है, जिससे प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके. जानकारों का मानना है कि इस बार का नगर परिषद चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है. कई वार्डों में नए चेहरे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं. वहीं कुछ पुराने पार्षद एक बार फिर जनता का विश्वास जीतने का प्रयास कर रहे हैं. अध्यक्ष पद रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के लिए अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है, इसको लेकर भी कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है.

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को अध्यक्ष पद के लिए कुल 4 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र खरीदा, जबकि वार्ड पार्षद पद के लिए एक (1) वार्ड से लेकर (32) बत्तीस वार्ड के लिए कुल 94 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र लिया. नामांकन पत्र खरीदने वालों में विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले और पूर्व प्रत्याशी के साथ पूर्व में जीते हुए वार्ड पार्षद भी शामिल थे.

रामगढ़/गोड्डा/बोकारो/जामताड़ा: रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही नगर क्षेत्र में गहमागहमी का माहौल है. गुरुवार को नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री शुरू होते ही संभावित प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भीड़ जिला परिषद के कार्यालय में उमड़ पड़ी क्योंकि वहीं नामांकन पत्र की बिक्री और नॉमिनेशन होना है.

जानकारी देती डीसी अंजलि यादव (Etv bharat)

इसे लेकर सभी तरह की तैयारी पूरी कर लेने की बात कही गई है. इसके साथ ही मतदाताओं की बात करें तो गोड्डा नगर परिषद क्षेत्र में कुल 21 वार्ड के लिए कुल 34900 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे. वहीं महगामा नगर पंचायत के लिए 17 वार्ड में कुल 19 हजार मतदाता वोटिंग करेंगे. साथ ही गोड्डा नगर परिषद अध्यक्ष पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग (बीसी-1) के लिए आरक्षित है. महगामा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है.

महगामा में नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव

गौरतलब है कि गोड्डा नगर परिषद अध्यक्ष पद में आरक्षण कि स्थिति में बदलाव आया है, जो पहले सामान्य था अब अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित हो गया है. ऐसे में कई दिग्गजों के चुनाव लड़ने की इच्छा पर पानी फिर गया है. इतना ही पिछले दो टर्म में रहे नगर परिषद अध्यक्ष अजित सिंह, इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. वही नए आरक्षण के तहत निवर्तमान अध्यक्ष रहे जितेंद्र मंडल उर्फ गुड्डू मंडल दावेदारी फिर से कर सकेंगे. इसके साथ ही महगामा अनुमंडल बनने के बाद पहली बार, नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, ऐसे में कोई नया आदिवासी चेहरा ही अध्यक्ष पद को सुशोभित करेगा. ऐसे कई नए चेहरे सामने आकर दावेदारी ठोक रहे हैं, जल्द ही स्थिति साफ हो सकेगी.

तैयारी का निरीक्षण करते हुए पदाधिकारी (Etv bharat)

बोकारो

बोकारो जिला अंतर्गत फुसरो नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियों को जायजा लेने के उद्देश्य से बोकारो उप विकास आयुक्त (डीडीसी) शताब्दी मजूमदार प्रखंड कार्यालय बेरमो पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने चुनाव से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया. डीडीसी ने प्रखंड कार्यालय परिसर में बनाए गए बैरिकेडिंग, वाहन पार्किंग स्थल, फॉर्म बिक्री काउंटर, आरओ (रिटर्निंग ऑफिसर) कार्यालय सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं का जायजा लिया.

जानकारी देती डीडीसी शताब्दी मजूमदार (Etv bharat)

निरीक्षण के क्रम में उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नामांकन से लेकर मतदान तक हर स्तर पर पारदर्शिता और सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए. किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

जामताड़ा

झारखंड में होने जा रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर जामताड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव पर राजनीतिक सरगर्मी के साथ-साथ राजनीतिक दिलचस्पी भी काफी बढ़ गई है. चुनाव गैर दलगत होना है. लेकिन राजनीतिक पार्टी इस नगर निकाय चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से अपने समर्थित उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतार रही है, अपने समर्थित उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर रही है और ताल ठोक रही है.

चुनावी तैयारियों पर झामुमो और कांग्रेस नेताओं के बयान (Etv bharat)

पूर्व विधायक की पत्नी चमेली देवी चुनाव मैदान में

जामताड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए झामुमो ने अपने समर्थित उम्मीदवार पूर्व विधायक विष्णु प्रसाद भैया की धर्मपत्नी चमेली देवी को चुनाव मैदान में उतारने की पूरी तैयारी कर ली है. अपने पार्टी कार्यालय में बैठक कर पूर्व विधायक स्वर्गीय विष्णु प्रसाद भैया की धर्मपत्नी चमेली देवी को नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ाने के लिए नाम की घोषणा कर दी है.

संभावित प्रत्याशी बोलीं होगी जमकर विकास

पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र मुरमुरे ने इसकी घोषणा करते हुए कहा, पार्टी नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चमेली देवी को चुनाव मैदान में उतारेगी और पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक एकजुट होकर लड़ेंगे. वहीं पार्टी के समर्थन की घोषणा मिलने के बाद चमेली देवी ने कहा कि नगर में व्यापक भ्रष्टाचार है और काफी समस्याएं हैं, जिसको लेकर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं. जनता ने उन्हें मौका दिया तो सारी समस्या को निदान करने का काम करेंगी.

