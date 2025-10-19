ETV Bharat / state

'हथकड़ी में नामांकन, फिर रद्द हुआ पर्चा', धर्मेंद्र क्रांतिकारी का सपना चकनाचूर

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले की छह विधानसभा सीटों के लिए नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी प्रक्रिया शनिवार को पूरी हो गई है. जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, कुल 52 नामांकन पत्र स्वीकृत किए गए हैं. इस दौरान बरौली विधानसभा क्षेत्र से जनशक्ति जनता दल (JJD) के उम्मीदवार धर्मेंद्र कुमार गुप्ता उर्फ धर्मेंद्र क्रांतिकारी का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है. स्क्रूटनी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के सामान्य प्रेक्षकों की निगरानी में संपन्न हुई.

हथकड़ी में नामांकन, फिर रद्द हुआ पर्चा: धर्मेंद्र क्रांतिकारी ने बरौली विधानसभा क्षेत्र से जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था. वे हथकड़ी पहने और पुलिस सुरक्षा में समाहरणालय पहुंचे थे, जहां उनकी उपस्थिति ने गहमागहमी का माहौल बनाया. हालांकि, स्क्रूटनी के दौरान उनके शपथ पत्र में आवश्यक जानकारी छिपाने के कारण उनका नामांकन रद्द कर दिया गया. इस घटना ने बरौली विधानसभा में चुनावी चर्चाओं को और गर्म कर दिया है.

हथकड़ी में नामांकन, फिर रद्द हुआ पर्चा (ETV Bharat)

कानूनी पचड़ों में फंसे धर्मेंद्र: वहीं धर्मेंद्र क्रांतिकारी पर जमीन धोखाधड़ी सहित कई अन्य धाराओं में मामले दर्ज हैं, जिसके चलते वे वर्तमान में जेल में हैं. नामांकन दाखिल करने के लिए उन्हें कोर्ट की अनुमति और पुलिस सुरक्षा में लाया गया था. उन्होंने सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की थीं, लेकिन शपथ पत्र में अपराध से संबंधित जानकारी न देने के कारण उनका नामांकन अमान्य हो गया. नामांकन के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया.

"साजिश के तहत फंसाया गया": धर्मेंद्र क्रांतिकारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश करार दिया है. उनका कहना है, "मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं. साजिश के तहत मुझे फंसाया गया है. बरौली के स्थानीय विधायक और उनके बेटे ने गलत मामले में मुझे आरोपी बनाकर जेल भेजा है." बरौली के माधोपुर गांव के निवासी धर्मेंद्र ने अपने समर्थकों के बीच यह बात कही, जिससे क्षेत्र में उनके प्रति सहानुभूति की लहर देखी गई.