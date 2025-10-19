ETV Bharat / state

'हथकड़ी में नामांकन, फिर रद्द हुआ पर्चा', धर्मेंद्र क्रांतिकारी का सपना चकनाचूर

गोपालगंज की छह विधानसभा सीटों पर 52 नामांकन स्वीकृत हुए. बरौली से हथकड़ी में नामांकन करने पहुंचे धर्मेंद्र क्रांतिकारी का पर्चा रद्द हुआ. जानें वजह.

Bihar Assembly Election 2025
धर्मेंद्र क्रांतिकारी (ETV Bharat)
October 19, 2025

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले की छह विधानसभा सीटों के लिए नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी प्रक्रिया शनिवार को पूरी हो गई है. जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, कुल 52 नामांकन पत्र स्वीकृत किए गए हैं. इस दौरान बरौली विधानसभा क्षेत्र से जनशक्ति जनता दल (JJD) के उम्मीदवार धर्मेंद्र कुमार गुप्ता उर्फ धर्मेंद्र क्रांतिकारी का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है. स्क्रूटनी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के सामान्य प्रेक्षकों की निगरानी में संपन्न हुई.

हथकड़ी में नामांकन, फिर रद्द हुआ पर्चा: धर्मेंद्र क्रांतिकारी ने बरौली विधानसभा क्षेत्र से जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था. वे हथकड़ी पहने और पुलिस सुरक्षा में समाहरणालय पहुंचे थे, जहां उनकी उपस्थिति ने गहमागहमी का माहौल बनाया. हालांकि, स्क्रूटनी के दौरान उनके शपथ पत्र में आवश्यक जानकारी छिपाने के कारण उनका नामांकन रद्द कर दिया गया. इस घटना ने बरौली विधानसभा में चुनावी चर्चाओं को और गर्म कर दिया है.

Bihar Assembly Election 2025
हथकड़ी में नामांकन, फिर रद्द हुआ पर्चा (ETV Bharat)

कानूनी पचड़ों में फंसे धर्मेंद्र: वहीं धर्मेंद्र क्रांतिकारी पर जमीन धोखाधड़ी सहित कई अन्य धाराओं में मामले दर्ज हैं, जिसके चलते वे वर्तमान में जेल में हैं. नामांकन दाखिल करने के लिए उन्हें कोर्ट की अनुमति और पुलिस सुरक्षा में लाया गया था. उन्होंने सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की थीं, लेकिन शपथ पत्र में अपराध से संबंधित जानकारी न देने के कारण उनका नामांकन अमान्य हो गया. नामांकन के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया.

"साजिश के तहत फंसाया गया": धर्मेंद्र क्रांतिकारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश करार दिया है. उनका कहना है, "मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं. साजिश के तहत मुझे फंसाया गया है. बरौली के स्थानीय विधायक और उनके बेटे ने गलत मामले में मुझे आरोपी बनाकर जेल भेजा है." बरौली के माधोपुर गांव के निवासी धर्मेंद्र ने अपने समर्थकों के बीच यह बात कही, जिससे क्षेत्र में उनके प्रति सहानुभूति की लहर देखी गई.

भारी समर्थन, फिर भी निराशा: नामांकन के दौरान धर्मेंद्र क्रांतिकारी के समर्थक भारी संख्या में समाहरणालय पहुंचे थे. पुलिस की कड़ी निगरानी में नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन पर्चा रद्द होने से उनके समर्थकों में निराशा छा गई. धर्मेंद्र के रोते हुए नामांकन दाखिल करने की तस्वीरें और वीडियो भी चर्चा में रहे, जिसने उनके संघर्ष को और सुर्खियों में ला दिया.

Bihar Assembly Election 2025
निर्वाचन आयोग की सख्ती (ETV Bharat)

अन्य सीटों पर स्क्रूटनी का हाल: गोपालगंज की अन्य विधानसभा सीटों पर भी स्क्रूटनी प्रक्रिया पूरी हुई. गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से सभी 12 नामांकन स्वीकृत किए गए. बैकुंठपुर से 9 नामांकन रद्द हुए और 7 स्वीकृत, बरौली से 8 रद्द और 10 स्वीकृत, कुचायकोट से एक रद्द और 7 स्वीकृत, भोरे सुरक्षित सीट से एक रद्द और 6 स्वीकृत, जबकि हथुआ से एक रद्द और 10 स्वीकृत किए गए. भोरे से महागठबंधन समर्थित भाकपा माले नेता जितेंद्र पासवान का नामांकन भी रद्द हुआ, जिन्हें हत्या के प्रयास के एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया था.

निर्वाचन आयोग की सख्ती: भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत स्क्रूटनी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की गई. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नियुक्त सामान्य प्रेक्षकों ने एक-एक नामांकन पत्र की गहन जांच की. इस दौरान प्रत्याशी या उनके प्रस्तावक उपस्थित रहे. धर्मेंद्र क्रांतिकारी और जितेंद्र पासवान के मामलों ने यह स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग नियमों के पालन में कोई ढील नहीं बरत रहा है.

