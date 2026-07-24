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गोरखपुर में शाहपुर वार्ड से भाजपा पार्षद का नामांकन और निर्वाचन रद्द, तथ्यों को छुपाने का लगा था आरोप

गोरखपुर : नगर निगम के वार्ड संख्या 43, शाहपुर से निर्वाचित पार्षद का नामांकन एवं निर्वाचन निरस्त कर दिया गया है. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 23 जुलाई, गुरुवार को यह फैसला दिया है. इसकी कॉपी जिला निर्वाचन अधिकारी नगरीय निकाय को भेज दी गई है.

जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि अभी आदेश का अवलोकन नहीं किया गया है. कोर्ट का जैसा आदेश होगा, उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी. याचिका में तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाया गया था, जिसे कोर्ट ने सही माना है.





नगरीय निकाय चुनाव 2023 वार्ड संख्या 43 महिला के लिए आरक्षित थी. पूर्व पार्षद चंद्रशेखर सिंह ने अपनी माता ज्ञानती देवी को यहां से चुनाव लड़ाया था. उन्हें भाजपा का टिकट भी मिला था. लेकिन, यहीं से आम आदमी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाली प्रत्याशी अर्चना शुक्ला ने उनके नामांकन एवं निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल की थी. जहां से एडीजे कोर्ट को मामले का निस्तारण करने के लिए वाद स्थानांतरित किया गया था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.

एडीजे सुदेश कुमार की कोर्ट ने याची अर्चना शुक्ला की ओर से प्रस्तुत चुनाव याचिका 05/2023 को स्वीकार करते हुए विपक्षी संख्या 1 यानी ज्ञानती देवी पत्नी स्व. पशुराम का नामांकन/निर्वाचन उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 71 की उप धारा b तथा d (i) के तहत अवैध एवं शून्य घोषित किया है. आवश्यक कार्रवाई के लिए आदेश की कॉपी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास भेजी गई है.