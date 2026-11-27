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पूर्वांचल की राहों पर धधकती 'गुना' की भट्ठी,आग और हथौड़ी से गढ़ रहे तकदीर

घुमंतू लोहारों की कहानी ( Photo Credit: ETV Bharat )

देवरिया: न कोई बड़ी फैक्ट्री, न कोई भारी-भरकम मशीन. सड़क किनारे धधकती भट्ठी, अंगारे जैसा लाल तपा लोहा और हथौड़ी की गूंजती ठन-ठन. यही पहचान है मध्य प्रदेश के गुना से आए उन घुमंतू लोहार परिवारों की, जिन्होंने इन दिनों पूर्वांचल की सड़कों के किनारे अपना डेरा डाल रखा है. आधुनिकता और मशीनों के इस दौर में कैसे ये परिवार आग और लोहे से अपनी रोजी-रोटी की कहानी लिख रहे हैं, पढ़िए देवरिया से हमारी यह खास ग्राउंड रिपोर्ट.

चलता-फिरता लोहार कारखाना (Video Credit: ETV Bharat) जन्मभूमि से कर्मभूमि: पूर्वांचल में सड़क किनारे रोजी रोटी की तलाश करने वाले इन लोहार परिवारों का असली घर मध्य प्रदेश के गुना जनपद में है. गुना, मध्य प्रदेश का वो जिला, जहां आज भी गांवों में लोहारों की पुरानी परंपरा जिंदा है. पीढ़ियों से इनके हाथों में हथौड़ी है, आंखों में आग की लपट और दिल में अपने हुनर पर भरोसा है. गुना में इनके पूर्वज भी यही काम करते थे. गांव-गांव जाकर औजार बनाना, खेती के औजारों की मरम्मत करना, बैलगाड़ी का पहिया ठीक करना, हल की फाल बनाना. यही इनकी रोजी-रोटी थी लेकिन समय बदला, गांव में मशीनें आ गईं, ट्रैक्टर आ गया. बाजार में फैक्ट्री के बने सस्ते औजार आ गए. धीरे-धीरे गांव में काम कम होने लगा और घर से निकलना इनकी मजबूरी.