पूर्वांचल की राहों पर धधकती 'गुना' की भट्ठी,आग और हथौड़ी से गढ़ रहे तकदीर
पढ़िए राज किशोर के संपादन के साथ संवाददाता विश्व दीपक त्रिपाठी की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 2:08 PM IST
देवरिया: न कोई बड़ी फैक्ट्री, न कोई भारी-भरकम मशीन. सड़क किनारे धधकती भट्ठी, अंगारे जैसा लाल तपा लोहा और हथौड़ी की गूंजती ठन-ठन. यही पहचान है मध्य प्रदेश के गुना से आए उन घुमंतू लोहार परिवारों की, जिन्होंने इन दिनों पूर्वांचल की सड़कों के किनारे अपना डेरा डाल रखा है. आधुनिकता और मशीनों के इस दौर में कैसे ये परिवार आग और लोहे से अपनी रोजी-रोटी की कहानी लिख रहे हैं, पढ़िए देवरिया से हमारी यह खास ग्राउंड रिपोर्ट.
जन्मभूमि से कर्मभूमि: पूर्वांचल में सड़क किनारे रोजी रोटी की तलाश करने वाले इन लोहार परिवारों का असली घर मध्य प्रदेश के गुना जनपद में है. गुना, मध्य प्रदेश का वो जिला, जहां आज भी गांवों में लोहारों की पुरानी परंपरा जिंदा है. पीढ़ियों से इनके हाथों में हथौड़ी है, आंखों में आग की लपट और दिल में अपने हुनर पर भरोसा है. गुना में इनके पूर्वज भी यही काम करते थे. गांव-गांव जाकर औजार बनाना, खेती के औजारों की मरम्मत करना, बैलगाड़ी का पहिया ठीक करना, हल की फाल बनाना. यही इनकी रोजी-रोटी थी लेकिन समय बदला, गांव में मशीनें आ गईं, ट्रैक्टर आ गया. बाजार में फैक्ट्री के बने सस्ते औजार आ गए. धीरे-धीरे गांव में काम कम होने लगा और घर से निकलना इनकी मजबूरी.
जब खेती का काम भारी नहीं होता, जब खेतों में फसल नहीं होती, तब गांव में काम बिल्कुल नहीं मिलता. कोई रोजगार नहीं रहता. घर में बैठकर भूखे रहने से अच्छा है कि बाहर निकलकर अपना हुनर बेचा जाए. मनोज, कारीगर
चलता फिरता कारखाना: करीब 8 से 10 महीने ये लोग घर से बाहर रहते हैं. गुना से निकलकर ये परिवार उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की ओर चल पड़ते हैं. साथ में होता है एक छोटी सी भट्ठी, कोयला, हथौड़ी, कुछ पुराना लोहा, बर्तन, कपड़े और बच्चों के साथ पूरा परिवार. ये लोग जहां बैठ जाते हैं, वहीं इनका छोटा सा कारखाना बन जाता है. भट्ठी जलती है, लोहा तपता है, और देखते ही देखते हंसिया, हथौड़ी, कुदाल, खुरपी, फावड़ा और कुल्हाड़ी तैयार हो जाती है.
इनके बनाए औजार से खेत में काम करने में मजा आता है. धार अच्छी होती है, हाथ नहीं दुखता. बाजार का औजार एक सीजन में टूट जाता है, इनका औजार तीन-चार साल चल जाता है. -घनश्याम, किसान, देवरिया निवासी
पूर्वांचल क्यों पहली पसंद: दरअसल पूर्वांचल के जिलों में आज भी खेती ही सबसे बड़ा रोजगार है. कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर. इन सभी जिलों में किसान आज भी हाथ के बने औजारों पर भरोसा करते हैं. यही वजह है कि गुना के ये लोहार हर साल पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में घूम-घूमकर अपना कारोबार करते हैं. कभी देवरिया के किसी चौराहे पर, कभी कुशीनगर की सड़क किनारे, कभी गोरखपुर के गांव के बाहर, कभी बस्ती और संत कबीर नगर के बाजार के पास - जहां जगह मिली, वहीं डेरा डाल लिया. पूर्वांचल की मिट्टी इनके लिए नई नहीं है. कई परिवार तो पिछले 15-20 साल से हर साल यहीं आ रहे हैं. कई किसानों से तो इनका परिवार जैसा रिश्ता हो गया है. किसान इनका नाम जानते हैं, इनके बच्चों को जानते हैं, और ये लोग किसानों के खेत-खलिहान को जानते हैं.
एक जगह 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं एक महीना. जब तक ग्राहक आते रहते हैं, तब तक वहीं रहते हैं. जब काम कम हो जाता है, तो अगली मंजिल की ओर चल पड़ते हैं. जब खेती नहीं होती, तो घर में रोजगार नहीं होता. हम लोग यहां आकर काम करते हैं, तब जाकर बच्चों को खाना मिलता है.- रामवती, कारीगर
कमाई का हिसाब-किताब: सुबह 6 बजे भट्ठी जलती है. सुबह 8 बजे पहला औजार बनना शुरू होता है. दिनभर काम चलता है और शाम 7 बजे भट्ठी बुझती है. तब दिन की कमाई का हिसाब होता है. दिनभर में ये परिवार 15 से 25 औजार बना लेते हैं. कभी-कभी मरम्मत का काम ज्यादा आ जाता है, तो कमाई अच्छी हो जाती है. कभी-कभी पूरा दिन सिर्फ 500 से 800 रुपये की ही कमाई होती है. उसी में खाना, बच्चों का खर्च, कोयला और लोहे का खर्च सब चलाना होता है.
गुना से पूर्वांचल तक का सफर लगभग 800 से 900 किलोमीटर का है. ये सफर एक दिन में नहीं होता. कई पड़ावों में होता है. जहां काम मिला, वहीं रुक गए. जहां काम खत्म, वहां से आगे बढ़ गए.- अर्चना, कारीगर
महिलाएं कारोबार की रीढ़: इस काम में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं बल्कि कहा जाए तो महिलाएं ही इस पूरे कारोबार की रीढ़ हैं. कोई भट्ठी में हवा देती हैं, कोई औजार घिसती हैं तो कोई ग्राहकों को औजार दिखाकर बेचती हैं. महिलाएं सुबह से शाम तक आग और धुएं में काम करती हैं. हाथों में छाले पड़ जाते हैं, आंखों में धुआं लगता है, फिर भी चेहरे पर शिकन नहीं. वो कहती हैं, हमारा हुनर ही हमारी पूंजी है. इतना ही नहीं महिलाएं अपने बच्चों को भी साथ लेकर आती हैं. बच्चे वहीं सड़क किनारे खेलते हैं. वहीं पढ़ते हैं, वहीं बड़े होते हैं. उनके लिए स्कूल एक सपना जैसा है. कभी किसी गांव में थोड़े दिन ठहरे तो बच्चे पास के स्कूल में बैठ गए, फिर अगली यात्रा शुरू हो गई.
गरीबी में भी स्वाभिमान जिंदा: गुना के राम ध्यान ने बताया परिवार काफी गरीब है. इनके पास पक्का घर नहीं है. गुना में भी कई परिवारों के पास छोटा सा कच्चा मकान है. यहां पूर्वांचल में तो तिरपाल तानकर ही घर बना लेते हैं. उसी तिरपाल के नीचे खाना बनता है, उसी के नीचे सोना होता है, उसी के नीचे औजार रखे जाते हैं. बारिश में सबसे ज्यादा परेशानी होती है. भट्ठी बुझ जाती है, काम रुक जाता है, तिरपाल से पानी टपकता है. सर्दी में आग के पास ही रात कटती है. गर्मी में आग की तपिश और ऊपर से सूरज की गर्मी मतलब दोहरी मार. फिर भी ये लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते. भीख नहीं मांगते. अपने हाथ के हुनर से कमाते हैं और स्वाभिमान से जीते हैं.
बदलते जमाने में घटता कारोबार: पहले की तुलना में अब काम कम हुआ है. बाजार में फैक्ट्री के बने सस्ते औजार आ गए हैं. ऑनलाइन भी औजार मिल जाते हैं.ट्रैक्टर और मशीनों ने खेती के कई काम आसान कर दिए हैं. फिर भी हंसिया, कुदाल, खुरपी जैसे औजारों की जरूरत आज भी बनी हुई है. धान की कटाई हो, गन्ने की छिलाई हो, खेत की निराई हो. बिना हंसिया-कुदाल के काम नहीं चलता. इसीलिए इनका कारोबार आज भी चल रहा है, भले ही पहले जैसा नहीं रहा. पहले एक दिन में 40-50 औजार बिक जाते थे, अब 15-20 ही बिकते हैं. फिर भी काम चल रहा है क्योंकि किसान को पता है कि हाथ का बना औजार ही असली है.
हमें सरकारी मदद नहीं चाहिए, बस काम करने की जगह मिल जाए, यही बहुत है. कभी-कभी पुलिस और नगर पालिका वाले सड़क किनारे से हटा देते हैं. तब कई दिन काम बंद हो जाता है. बच्चों को पढ़ने का मौका मिले, ताकि अगली पीढ़ी को सड़क किनारे भट्ठी न जलानी पड़े, या अगर जलानी भी पड़े, तो हुनर के साथ पढ़ाई भी हो.- मनोज, कारीगर
मशीनों के इस जमाने में भी इन हाथ के बने औजारों की मांग कम नहीं हुई है. लोग कहते हैं, हाथ के हुनर की बात ही अलग होती है. गुना से चलकर देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर तक फैली ये यात्रा सिर्फ रोजी-रोटी की यात्रा नहीं है, ये एक परंपरा को जिंदा रखने की यात्रा है. एक ऐसी परंपरा, जो आग में तपकर, हथौड़ी की चोट से, पसीने से बनती है.
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