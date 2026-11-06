दिवाली पर संभल कर छोड़ें पटाखा, वरना कानों को पहुंच सकता है नुकसान, 30% मामलों में सुनने की क्षमता लौटना मुश्किल
Crackers Impact on Hearing Ability: तेज आवाज से कान की नसों और पर्दे पर खतरनाक असर पड़ सकता है.
Published : November 6, 2026 at 4:45 PM IST
चंडीगढ़: दिवाली पर पटाखे जलाते समय लोग अक्सर धुएं और वायु प्रदूषण की बात करते हैं, लेकिन तेज आवाज भी सेहत के लिए उतनी ही खतरनाक हो सकती है. पटाखों के कान के पास फूटने से सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. कई मामलों में कान की नसों को ऐसा नुकसान पहुंचता है, जिससे सुनने की क्षमता हमेशा के लिए कम हो सकती है. अक्सर दिवाली के त्योहार के दौरान सेक्टर 32 एक ऐस हॉस्पिटल माना जाता है जहां सब से ज्यादा मरीज इलाज कराने के लिये पहुंचते हैं.
तेज आवाज से कान की अंदरूनी नसों को पहुंचता है नुकसानः जीएमसीएच-32 के ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. नितिन गुप्ता ने बताया कि तेज आवाज के कारण कान की अंदरूनी नसों को नुकसान पहुंचने की स्थिति को अकॉस्टिक ट्रॉमा कहा जाता है. सामान्य दिनों में इस तरह के 10 से 15 मामले सामने आते हैं, लेकिन दिवाली के बाद मरीजों की संख्या बढ़ जाती है. कई बार एक साथ चार से पांच मरीज इस परेशानी के साथ अस्पताल पहुंचते हैं.
70 फीसदी मरीज ठीक हो सकते हैंः डॉ. नितिन गुप्ता ने बताया कि "तेज आवाज से प्रभावित कुछ मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है और पांच से सात दिन तक इलाज चलता है. ऐसे मामलों में करीब 70 फीसदी मरीजों के ठीक होने की संभावना रहती है, जबकि लगभग 30 फीसदी मामलों में सुनने की क्षमता को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है. पटाखों से निकलने वाला धुआं भी नाक, गले और फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है. जिन लोगों को पहले से एलर्जी, बार-बार छींक आने, नाक बहने या अस्थमा की समस्या है, उनकी परेशानी बढ़ सकती है. कई बार नाक और गले में शुरू हुई दिक्कत सांस की नली और फेफड़ों तक असर डाल सकती है."
बच्चों को पटाखों से रखें दूर: उन्होंने कहा कि बच्चों को तेज आवाज वाले पटाखों से दूर रखें. पटाखे फोड़ते समय उनके बिल्कुल पास खड़े होने से बचें. अस्थमा और एलर्जी के मरीजों को पटाखों के धुएं के साथ-साथ घर में पूजा के दौरान उठने वाले धुएं से भी सावधान रहना चाहिए. दिवाली पर पटाखे जलाते समय सिर्फ धुएं से होने वाले नुकसान को ही नहीं, बल्कि तेज आवाज से कानों पर पड़ने वाले असर को भी ध्यान में रखना जरूरी है.