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दिवाली पर संभल कर छोड़ें पटाखा, वरना कानों को पहुंच सकता है नुकसान, 30% मामलों में सुनने की क्षमता लौटना मुश्किल

पटाखों का शोर कानों को पहुंचा सकता है नुकसान, ( Getty Images )

चंडीगढ़: दिवाली पर पटाखे जलाते समय लोग अक्सर धुएं और वायु प्रदूषण की बात करते हैं, लेकिन तेज आवाज भी सेहत के लिए उतनी ही खतरनाक हो सकती है. पटाखों के कान के पास फूटने से सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. कई मामलों में कान की नसों को ऐसा नुकसान पहुंचता है, जिससे सुनने की क्षमता हमेशा के लिए कम हो सकती है. अक्सर दिवाली के त्योहार के दौरान सेक्टर 32 एक ऐस हॉस्पिटल माना जाता है जहां सब से ज्यादा मरीज इलाज कराने के लिये पहुंचते हैं.

तेज आवाज से कान की अंदरूनी नसों को पहुंचता है नुकसानः जीएमसीएच-32 के ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. नितिन गुप्ता ने बताया कि तेज आवाज के कारण कान की अंदरूनी नसों को नुकसान पहुंचने की स्थिति को अकॉस्टिक ट्रॉमा कहा जाता है. सामान्य दिनों में इस तरह के 10 से 15 मामले सामने आते हैं, लेकिन दिवाली के बाद मरीजों की संख्या बढ़ जाती है. कई बार एक साथ चार से पांच मरीज इस परेशानी के साथ अस्पताल पहुंचते हैं.

जीएमसीएच-32 के ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. नितिन गुप्ता (ETV Bharat)