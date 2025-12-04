ETV Bharat / state

बिहार के बुनकरों के लिए अच्छी खबर, पावरलूम से आने वाली आवाज पर लग सकता है ब्रेक

भागलपुर : आने वाले समय में बिहार में बुनकरों के पावरलूम से आने वाली करघे की खट-खट की आवाज बंद हो सकती है. बुनकरों के दर्द को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (ट्रिपल आईटी) भागलपुर दूर करने के प्रयास में जुट गया है. संस्थान बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. दरअसल ट्रिपल आईटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर गौरव ने साउंडलेस लूम तैयार किया है, जो परंपरागत लूम की तुलना में 70 से 80 प्रतिशत तक कम शोर करता है.

लूम पर काम करने वालों को मिल सकती है राहत : भागलपुर में 70 हजार से अधिक लोग कपड़े बनाने के कारोबार में जुड़े हैं. नाथनगर और चंपानगर की इलाकों में घर-घर में लूम है, जहां बुनकर दिन-रात कपड़े तैयार करते हैं. जिले की अर्थव्यवस्था में बुनकरों का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन करघे की लगातार आवाज बुनकरों के स्वास्थ्य पर असर डालती है. मशीनों की तेज आवाज की वजह से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है, तो वहीं आपस में चिल्लाकर बात करना पड़ता है.

पावरलूम पर काम करते कारिगर (ETV Bharat)

बुनकरों को झेलनी पड़ती है स्वास्थ्य संबंधी समस्या : भागलपुरी सिल्क के कपड़ों के साथ यहां का डल चादर, भागलपुरी बेडशीट, लीलन कपड़ों की काफी मांग है. इसे तैयार करने के लिए सभी बुनकर लूम का प्रयोग करते हैं, जिससे अत्यंत तेज ध्वनि निकलती है जो बुनकरों के स्वास्थ्य के लिए बड़ी समस्या पैदा करती है. कई बुनकरों को सुनने की क्षमता में कमी और सिरदर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इस चुनौती को देखते हुए ट्रिपल आईटी भागलपुर के शोधकर्ताओं ने इस नई तकनीक पर काम शुरू किया था.

मैकेनिकल सिस्टम को मॉडिफाई किया गया : संस्थान की टीम ने बताया कि नए लूम में मैकेनिकल सिस्टम को मॉडिफाई किया गया है ताकि कंपन और घर्षण कम से कम हो. इससे मशीन चलते समय आवाज बेहद कम सुनाई देती है और ऊर्जा की खपत भी घटती है. फिलहाल यह साउंडलेस लूम प्रोटोटाइप स्तर पर तैयार है. ट्रिपल आईटी की योजना है कि आने वाले महीनों में इसे स्थानीय बुनकरों के बीच परीक्षण के तौर पर लगाया जाए. यदि यह ट्रायल सफल रहा तो इस लूम का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा ताकि इसे बाजार में उपलब्ध कराया जा सके.

भागलपुर IIT (ETV Bharat)

साउंडलेस लूम का प्रोटोटाइप तैयार करने वाले शोधकर्ता डॉ गौरव ने बताया कि पावर लूम में तीन मेकैनिज्म होते हैं, बीटिंग, शेडिंग और पिककिंग. जिसमें पिककिंग मेकैनिज्म में तेज आवाजें निकलती है. उस मेकैनिज्म को अगर हम लोग एक्चुएटर से रिप्लेस कर सकें तो लूम साउंडलेस हो जाएगा. जिससे बुनकरों को काफी फायदा होगा.

''जब मैं पीएचडी कर रहा था उस समय एम टेक स्टूडेंट जुवान चौधरी के साथ मिलकर हम लोगों ने एक प्रोटोटाइप बनाया था. अभी हम लोग उसको पावर लूम में इंटीग्रेट करने के लिए काम कर रहे हैं. पिककिंग मेकैनिज्म को लूम में सेट करने से वह साउंडलेस हो जाएगा, जिससे बुनकरों को फायदा होगा. हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तीनों मेकैनिज्म को इंटीग्रेट करके कॉस्ट इफेक्टिव बनाकर बुनकरों के बीच दें, जिससे उन्हें फायदा होगा.''- डॉ गौरव कुमार, शोधकर्ता सह रजिस्ट्रार, IIIT भागलपुर