बिहार के बुनकरों के लिए अच्छी खबर, पावरलूम से आने वाली आवाज पर लग सकता है ब्रेक
बिहार के हजारों लोग पावरलूम पर काम करते हैं. उन्हें कई समस्याओं से जूझना पड़ता है. उनके लिए अच्छी खबर IIIT भागलपुर लेकर आया है.
Published : December 4, 2025 at 8:52 PM IST
भागलपुर : आने वाले समय में बिहार में बुनकरों के पावरलूम से आने वाली करघे की खट-खट की आवाज बंद हो सकती है. बुनकरों के दर्द को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (ट्रिपल आईटी) भागलपुर दूर करने के प्रयास में जुट गया है. संस्थान बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. दरअसल ट्रिपल आईटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर गौरव ने साउंडलेस लूम तैयार किया है, जो परंपरागत लूम की तुलना में 70 से 80 प्रतिशत तक कम शोर करता है.
लूम पर काम करने वालों को मिल सकती है राहत : भागलपुर में 70 हजार से अधिक लोग कपड़े बनाने के कारोबार में जुड़े हैं. नाथनगर और चंपानगर की इलाकों में घर-घर में लूम है, जहां बुनकर दिन-रात कपड़े तैयार करते हैं. जिले की अर्थव्यवस्था में बुनकरों का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन करघे की लगातार आवाज बुनकरों के स्वास्थ्य पर असर डालती है. मशीनों की तेज आवाज की वजह से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है, तो वहीं आपस में चिल्लाकर बात करना पड़ता है.
बुनकरों को झेलनी पड़ती है स्वास्थ्य संबंधी समस्या : भागलपुरी सिल्क के कपड़ों के साथ यहां का डल चादर, भागलपुरी बेडशीट, लीलन कपड़ों की काफी मांग है. इसे तैयार करने के लिए सभी बुनकर लूम का प्रयोग करते हैं, जिससे अत्यंत तेज ध्वनि निकलती है जो बुनकरों के स्वास्थ्य के लिए बड़ी समस्या पैदा करती है. कई बुनकरों को सुनने की क्षमता में कमी और सिरदर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इस चुनौती को देखते हुए ट्रिपल आईटी भागलपुर के शोधकर्ताओं ने इस नई तकनीक पर काम शुरू किया था.
मैकेनिकल सिस्टम को मॉडिफाई किया गया : संस्थान की टीम ने बताया कि नए लूम में मैकेनिकल सिस्टम को मॉडिफाई किया गया है ताकि कंपन और घर्षण कम से कम हो. इससे मशीन चलते समय आवाज बेहद कम सुनाई देती है और ऊर्जा की खपत भी घटती है. फिलहाल यह साउंडलेस लूम प्रोटोटाइप स्तर पर तैयार है. ट्रिपल आईटी की योजना है कि आने वाले महीनों में इसे स्थानीय बुनकरों के बीच परीक्षण के तौर पर लगाया जाए. यदि यह ट्रायल सफल रहा तो इस लूम का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा ताकि इसे बाजार में उपलब्ध कराया जा सके.
साउंडलेस लूम का प्रोटोटाइप तैयार करने वाले शोधकर्ता डॉ गौरव ने बताया कि पावर लूम में तीन मेकैनिज्म होते हैं, बीटिंग, शेडिंग और पिककिंग. जिसमें पिककिंग मेकैनिज्म में तेज आवाजें निकलती है. उस मेकैनिज्म को अगर हम लोग एक्चुएटर से रिप्लेस कर सकें तो लूम साउंडलेस हो जाएगा. जिससे बुनकरों को काफी फायदा होगा.
''जब मैं पीएचडी कर रहा था उस समय एम टेक स्टूडेंट जुवान चौधरी के साथ मिलकर हम लोगों ने एक प्रोटोटाइप बनाया था. अभी हम लोग उसको पावर लूम में इंटीग्रेट करने के लिए काम कर रहे हैं. पिककिंग मेकैनिज्म को लूम में सेट करने से वह साउंडलेस हो जाएगा, जिससे बुनकरों को फायदा होगा. हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तीनों मेकैनिज्म को इंटीग्रेट करके कॉस्ट इफेक्टिव बनाकर बुनकरों के बीच दें, जिससे उन्हें फायदा होगा.''- डॉ गौरव कुमार, शोधकर्ता सह रजिस्ट्रार, IIIT भागलपुर
बुनकर समुदाय है खुश : डॉक्टर गौरव आगे बताते हैं कि हमारा उद्देश्य बुनकरों के कार्य और वातावरण को बेहतर बनाना है. यह साउंडलेस लूम न केवल उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा करेगा बल्कि उत्पादकता भी बढ़ाएगा. इस पहल को लेकर बुनकरों में भी उत्साह देखा जा रहा है. बुनकर समुदाय का कहना है कि अगर यह लूम सस्ते दामों में उपलब्ध कराया गया, तो यह उनके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है.
''दिनभर मशीन की आवाज में काम करना बहुत मुश्किल होता है. अगर यह नई मशीन शोर नहीं करेगी तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी राहत होगी.''- हेमन्त कुमार, बुनकर
ग्राउंड पर जाकर ली थी जानकारी : दरअसल, डॉ. गौरव कुमार द्वारा वर्तमान लूम के लिए एक्चुएटर डिजाइन किया गया है, जो धागा से कपड़ा तैयार करने में बुनकरों का काम आसान करेगा. इसके लिए उन लोगों ने चंपानगर और जगदीशपुर इलाके में कई स्थानों पर बुनकरों के पास पहुंचकर जरूरी जानकारी ली थी. साथ ही उनके काम करने के तरीकों और समस्याओं को नजदीक से देखा था.
चंपानगर के सिल्क कारोबारी निजाहत अंसारी ने बताया कि, ''वर्तमान में ज्यादा लोग पावरलूम का प्रयोग कर रहे हैं, जो तेज ध्वनि करता है. इससे कारीगरों को कई तरह की समस्या से गुजरना पड़ता है. रेपियर लूम कम आवाज करता है, लेकिन सभी बुनकर उसे महंगे दामों के कारण नहीं रखते.''
साबित हो सकता है बड़ा कदम : भागलपुर ट्रिपल आईटी की यह पहल स्थानीय उद्योग को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है. यह न केवल बुनकरों के लिए राहत लाएगी बल्कि भागलपुरी सिल्क इंडस्ट्री को नई पहचान देने में भी मददगार साबित हो सकती है.
ये भी पढ़ें :-
कबाड़ से बना डाला 800 पावरलूम, बिहार के चौथी पास 'इंजीनियर' कारू लाल की दिलचस्प कहानी
35000 रोजगार.. प्रतिदिन करोड़ों का कारोबार, दूसरे देश तक में निर्यात होता है बिहार के इस गांव का बना कपड़ा
भूखमरी की कगार पर हैं भागलपुर को 'सिल्क सिटी' की पहचान दिलाने वाले हुनरमंद