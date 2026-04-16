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नोएडा हिंसा पर CP लक्ष्मी सिंह ने किया बड़ा खुलासा, तोड़फोड़ के लिए व्हाट्सएप पर आया था मैसेज

नोएडा में फैक्ट्री लेबर विवाद पर हालात सामान्य, 10 पर एफआईआर दर्ज, कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने की शांति की अपील

नोएडा में श्रमिकों का प्रदर्शन
नोएडा में श्रमिकों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 16, 2026 at 8:58 AM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्री लेबर के उग्र प्रदर्शन के बाद अब हालात सामान्य हो गए हैं. गौतमबुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि प्रशासन और सरकार की पहल के बाद लेबर की प्रमुख मांगों को मान लिया गया है, जिसके बाद श्रमिक दोबारा काम पर लौट आए हैं. कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने खुलासा किया है कि है व्हाट्सएप ग्रुप और फेक नैरेटिव फैलाने के लिए 12, 13 और 14 अप्रैल को सुनियोजित तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे. इन ग्रुप्स में हजारों मजदूरों को जोड़ा गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इनमें श्रमिकों की समस्याओं या वेतन पर एक भी चर्चा नहीं हुई. सारा फोकस केवल हिंसा और तोड़फोड़ के लिए उकसाने पर था.

उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण आंदोलन नहीं बल्कि 'अर्बन नक्सली गैंग' द्वारा तैयार किया गया, एक टूल कीट था, जो संगठित होकर मजदूरों को भड़का रहे थे. अब तक 10 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में सक्रिय 17 मुख्य हैंडलर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है. लोगों को भड्काने के लिए शहडोल के वीडियो को नोएडा का बताया बताया गया. राजद की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती और डॉ. कंचना यादव के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज किया गया है. इस भ्रामक पोस्ट के लिए जितेंद्र शर्मा दौसा और कात्यायनी के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है.

नोएडा में प्रदर्शन पर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह (ETV Bharat)

पुलिस कमिश्नर ने बतया कि कल 60 प्रतिशत इंडस्ट्री खुल गई थीं, लेकिन देर रात फेक नैरेटिव के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई. अफवाह फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. नोएडा पुलिस ने आम जनता और श्रमिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे किसी भी वीडियो या मैसेज पर तब तक भरोसा न करें जब तक उसकी पुष्टि आधिकारिक सूत्रों से न हो जाए. पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि वह मजदूरों की जायज मांगों के साथ है, लेकिन आंदोलन की आड़ में 'नक्सली एजेंडा' चलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी.

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