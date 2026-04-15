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नोएडा में मजदूर, मेड के बाद अब सड़कों पर उतरे यूनिवर्सिटी कर्मचारी, सैलरी बढ़ोत्तरी की मांग

वेतन वृद्धि की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर देखा जाए यूनिवर्सिटी कर्मचारी भी धरने पर उतरे, प्रशासन ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया.

यूनिवर्सिटी कर्मचारियों का धरना
यूनिवर्सिटी कर्मचारियों का धरना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 15, 2026 at 2:48 PM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली: गौतमबुद्ध नगर जनपद में कंपनियों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. जिला प्रशासन से लेकर शासन तक ने उनकी मांगों को माना, फिर भी उनका विरोध जारी है.

इसी बीच मंगलवार को घरों में काम करने वाली घरेलू सहायिकाओं ने जमकर सेक्टर 121 में प्रदर्शन किया और पुलिस पर पथराव करने का काम किया, और अब आज बुधवार को ग्रेटर नोएडा स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. कई घंटे तक यूनिवर्सिटी के गेट पर धरना प्रदर्शन चला, प्रशासन और पुलिस विभाग के समझाने के बाद किसी तरह से जाकर कर्मचारियों ने अपना धरना समाप्त किया

सैलरी हाइक की मांग कर रहे हैं कर्मचारी (ETV BHARAT)

धरने पर बैठे यूनिवर्सिटी के कर्मचारी, अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर धरना समाप्त कराया
ग्रेटर नोएडा के दादरी में शिव नादर यूनिवर्सिटी के कर्मचारी यूनिवर्सिटी के बाहर धरने पर बैठे रहे. कर्मचारी वर्ग सैलरी, ओवर टाइम बढ़ाने की मांग कर रहे थे.

जबकि मंगलवार को ही सीएम की हाई पावर कमेटी बैठक में सैलरी बढ़ाना और ओवर टाइम डबल करने को लेकर आदेश जारी किया जा चुका है. पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर धरना दे रहे करीब 400 कर्मचारियों को समझा बूझकर धरना समाप्त कराया.

बताया जा रहा है कि धरना दे रहे कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के हैं, जिन्होंने बताया कि शासन द्वारा वेतन बढ़ाए जाने की बात की जानकारी हमें नहीं है, प्रशासन द्वारा जब यह जानकारी दी गई तब उन्होंने धरना खत्म कर दिया.

भारी संख्या में पुलिस बल तैनात
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन को देखते हुए आज बुधवार को भारी संख्या में पुलिस बल 12 स्थानों पर तैनात किए गए हैं. यह 12 स्थान नोएडा, ग्रेटर नोएडा के थाना क्षेत्र हैं, जिनको पुलिस और प्रशासन द्वारा अति संवेदनशील माना गया है और इन क्षेत्रों में अत्यधिक औद्योगिक क्षेत्र है. जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर दोनों का कहना है कि उपद्रव करने वाले किसी भी व्यक्ति को बक्शा नहीं जाएगा.

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