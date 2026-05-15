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न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर नोएडा के मज़दूर, 10 हज़ार से ज्यादा लंबित मामले

नोएडा में सैलरी, ओवरटाइम, बोनस और अवैध छंटनी जैसे मुद्दों पर वर्षों से न्याय की आस लगाए बैठे मजदूरों की सुनवाई अब तक अधूरी है.

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न्याय की बाट जोहते नोएडा के मज़दूर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 15, 2026 at 2:47 PM IST

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Updated : May 15, 2026 at 3:30 PM IST

4 Min Read
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नोएडा: औद्योगिक विकास के लिए मशहूर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज मजदूर वर्ग न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है. एक तरफ सरकार ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ को बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर श्रम विभाग में लंबित हजारों मामलों ने मजदूरों की उम्मीदों को झटका दिया है. सैलरी, ओवरटाइम, बोनस और अवैध छंटनी जैसे मुद्दों पर वर्षों से न्याय की आस लगाए बैठे मजदूरों की सुनवाई अब तक अधूरी है, जिससे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

उद्योगों के गढ़ में असहाय मजदूर वर्ग

नोएडा और ग्रेटर नोएडा, जिसे उद्योगों का गढ़ माना जाता है, आज वहां का मजदूर वर्ग खुद को लाचार महसूस कर रहा है. एक तरफ जहां सरकार 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ श्रम विभाग में लंबित हज़ारों मुकदमों ने मज़दूरों की कमर तोड़ दी है. सैलरी बढ़ोतरी, अवैध छंटनी और बोनस जैसे हकों के लिए मज़दूर सालों से लेबर विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन न्याय की मंज़िल अब भी दूर है. यह बातें मजदूर और यूनियन के नेता आरपी सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया.

लेबर यूनियन के नेता आर.पी. सिंह (ETV Bharat)

लेबर कोर्ट से न्याय की आस

नोएडा के सेक्टर-4 स्थित गारमेंट कंपनियों और अन्य फैक्ट्रियों में काम करने वाले मज़दूरों का दर्द अब सड़कों पर छलक रहा है. इब्राहिम खान और शत्रुघ्न साह जैसे कई मज़दूरों का कहना है कि जब उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, तो उन्हें न केवल काम से निकाल दिया गया, बल्कि उन पर फर्जी मुकदमे भी थोप दिए गए. कई मज़दूर पिछले 5 महीनों से दाने-दाने को मोहताज हैं और न्याय के लिए श्रम विभाग के दरवाज़े खटखटा रहे हैं. इब्राहिम खान बताते है कि सैलरी बढ़ोतरी का मुकदमा किया था, लेकिन 2 साल में सिर्फ 900 रुपये बढ़ाए. लेबर कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हो रही.

शत्रुघ्न साह का कहना है कि दिसंबर 2025 से हमें काम से निकाल दिया गया है. डीएलसी और डीएम साहिबा से कई बार मिले, लेकिन सिर्फ तारीखें मिल रही हैं. अनवर अंसारी का ओवरटाइम और सैलरी का पैसा काट लिया गया है. 2024 से मुकदमा लड़ रहे हैं, पर कोई समाधान नहीं.

मजदूरों ने सुनाई अपनी मजबूरी (ETV Bharat)

हफ्ते में सिर्फ तीन दिन बैठती हैं एएलसी

वहीं, लेबर यूनियन के नेता आर.पी. सिंह ने सरकारी तंत्र और श्रम विभाग की उदासीनता पर बड़े सवाल खड़े किए हैं. उनका दावा है कि अकेले गौतमबुद्ध नगर जिले में 10,000 से ज्यादा श्रम मुकदमे लंबित हैं. वे कहते है कि इसका मुख्य कारण अधिकारियों और स्टाफ की भारी कमी है. दो सहायक श्रमायुक्त हैं, लेकिन उन्हें PWA (Payment of Wages Act) के तहत मुकदमे सुनने का अधिकार ही नहीं है. एएलसी (ALC) महोदया बुलंदशहर से आती हैं और हफ्ते में सिर्फ तीन दिन बैठती हैं. 80% लेबर कोर्ट खाली पड़े हैं, ऐसे में मज़दूर 10-10 साल तक न्याय के लिए भटकने को मजबूर है.

मज़दूरों का आरोप है कि पुलिस, प्रशासन और कंपनी मालिकों के बीच के गठजोड़ के कारण उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा. अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रदेश सरकार इन लंबित मुकदमों के निस्तारण के लिए अतिरिक्त जजों और स्टाफ की नियुक्ति करेगी, या फिर ये मज़दूर यूं ही 'तारीख पर तारीख' के फेर में फंसे रहेंगे? वही जब लेबर विभाग में मजदूरों के मामले लंबित होने के संबंध में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर राकेश द्विवेदी से फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया की करीब 6 हजार से अधिक मामले अभी लंबित हैँ. जिनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है.

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Last Updated : May 15, 2026 at 3:30 PM IST

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