सफलता की कहानी: पॉलीहाउस खेती से बदली किस्मत, आधुनिक तकनीक से विभिन्न सब्जियों की खेती को दी नई दिशा
नई तकनीक और मेहनत के साथ खेती को एक नई दिशा दे रही अंतरा कुमारी. संवाददाता संजीव उपाध्याय की रिपोर्ट
Published : September 21, 2026 at 3:30 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: किसान अक्सर अपनी खेती, फसलों और कमाई को लेकर परेशान रहते हैं. कई बार तो वे खुद की जान लेने पर भी मजबूर हो जाते हैं. हालांकि, अगर नई तकनीकों, कड़ी मेहनत और लगन के साथ खेती की जाए, तो किसान की किस्मत बदल सकती है. उत्तर प्रदेश के नोएडा की रहने वाली अंतरा कुमारी इसका एक बेहतरीन उदाहरण हैं.
गौतमबुद्धनगर के विकास खण्ड दनकौर के ग्राम सरकपुर में अंतरा कुमारी भी बदलाव की एक मिसाल हैं. उन्होंने सरकारी योजना के सहयोग से 2,500 वर्गमीटर क्षेत्र में पॉली हाउस स्थापित कर विभिन्न प्रकार की सब्जियों की संरक्षित खेती शुरू की है. अंतरा के लिए यह सिर्फ खेती का एक नया तरीका अपनाने की बात नहीं थी. यह जमीन पर कुछ नया करने, नई तकनीक सीखने और खेती को एक नए नजरिए से देखने की शुरुआत थी. इसी कड़ी में ईटीवी भारत के संवाददाता ने अंतरा कुमारी से बात की है.
रिपोर्टर: आधुनिक तरीके से खेती कर रही हैं, कैसे आपके मन में आया और यह किसके सहयोग से शुरू किया आपने?
महिला किसान: यह सरकार के सहयोग से शुरू किया है. अपने आसपास कुछ दोस्तों को मैं जानती हूँ, जो यह काम करते हैं, हरियाणा और मेरठ में. तो उनको देखकर मुझे यह विचार आया.
रिपोर्टर: कितने वर्ग में आपने शुरू किया है?
महिला किसान: यह 2500 वर्ग मीटर में है. पहले बेल पेपर (शिमला मिर्च) हुई थी, जिसमें 6,000 प्लांट लगे थे. वह सक्सेसफुल करने के बाद हमने इस बार इंग्लिश खीरा किया, यह भी 6,000 प्लांट हैं.
रिपोर्टर: आपके मन में यह करने का कैसे ख्याल आया?
महिला किसान: मुझे जानवरों से, पौधों से बहुत प्यार है. तो उसको करते-करते एक शौक को मैंने अपना बिजनेस बनाया है.
रिपोर्टर: आगे क्या सोचा है आपने इसको लेकर?
महिला किसान: इसको लेकर के तो अभी बहुत बड़ा सोचा है. इसको मल्टीपल करना है. हम खुद का गौशाला भी डाल रहे हैं कि उससे हम जैविक खेती को खुद से प्रोत्साहित कर पाएँ.
रिपोर्टर: इसमें सरकार का कितना योगदान रहा और आपका अपना खुद का कितना?
महिला किसान: इसमें सरकार का 50% का योगदान है. यह 40 लाख का प्रोजेक्ट है, उसमें 20 लाख सरकार का है और 20 लाख हमारा है.
रिपोर्टर: सरकार में श्रेय प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार, किसकी तरफ से आपको यह मिला?
महिला किसान: यह तो मुझे प्रदेश सरकार से मिला है. लेकिन दोनों सरकार चाहेगी, तभी कोई प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकेगा. मुझे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सब्सिडी मिला है.
रिपोर्टर: आपके बिजनेस को किस हद तक बढ़ा कर ले जाना चाह रही हैं?
महिला किसान: इसको मैं जितना मल्टीपल कर पाऊँ ना, वो मेरे बिजनेस के लिए उतना अच्छा है और हमारा वही विचार है कि इसको और मल्टीपल कर पाऊँ.
''किसान के लिए अपनी जमीन पर कोई नई तकनीक अपनाना आसान फैसला नहीं होता. इसके लिए नई जानकारी, मेहनत और सबसे बढ़कर अपने फैसले पर भरोसा जरूरी होता है. खुले खेत में मौसम का सीधा असर खेती पर पड़ता है. वहीं पॉली हाउस जैसी तकनीक खेती को अधिक व्यवस्थित तरीके से करने का अवसर देती है''.-अंतरा कुमारी, महिला कृषक-
अंतरा कुमारी ने भी इसी भरोसे के साथ संरक्षित खेती की ओर कदम बढ़ाया. पॉली हाउस के माध्यम से उन्होंने कृषि भूमि पर विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती शुरू की. अंतरा ने इसी तकनीक को अपनाकर अपनी खेती में एक नई शुरुआत की. उनकी मेहनत और सरकारी योजना से मिले सहयोग ने मिलकर सरकपुर में खेती की एक नई तस्वीर तैयार की.
सरकारी योजना से पॉली हाउस स्थापित करने में सहयोग
अंतरा कुमारी को भी सरकारी योजना के माध्यम से पॉली हाउस स्थापित करने में सहयोग मिला. परियोजना की कुल लागत 40 लाख रूपये है, जिसमें कृषक अंश 20 लाख रूपये तथा 20 लाख रुपये का अनुदान शामिल है. कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत सहयोग उद्यान विभाग के माध्यम से अनुदान के रूप में दिया जा रहा है, जबकि 50 प्रतिशत कृषक अंश है. इस सहयोग से उन्हें संरक्षित खेती को अपनाने और अपनी कृषि भूमि पर नए अवसर तलाशने का मौका मिला है.
सब्जियों के साथ बढ़ता आत्मविश्वास
पॉली हाउस में तैयार होती विभिन्न प्रकार की सब्जियों के बीच अंतरा की मेहनत साफ दिखाई देती है. एक महिला किसान के रूप में आधुनिक तकनीक को अपनाने का उनका यह कदम ग्रामीण क्षेत्र की दूसरी महिलाओं के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण बन सकता है. अंतरा कुमारी की कहानी में सबसे खास बात है—नई शुरुआत करने का उनका साहस. 2,500 वर्गमीटर क्षेत्र में बना पॉली हाउस आज उनके खेत की पहचान बन चुका है. इसके भीतर विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती हो रही है और आधुनिक कृषि तकनीक के साथ खेती को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है.
मेहनत से बनी बदलाव की कहानी
सरकपुर की अंतरा कुमारी ने सरकारी योजना से मिले सहयोग को एक अवसर के रूप में लिया और अपनी मेहनत से उसे जमीन पर उतारा. आज उनके खेत में खड़ा पॉली हाउस केवल एक संरचना नहीं, बल्कि उनकी नई सोच और मेहनत की पहचान है. विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती के साथ यहां आधुनिक कृषि की एक नई तस्वीर दिखाई देती है.
अंतरा की यह पहल आने वाले समय में उनके लिए नई संभावनाओं का आधार बन सकती है और दूसरी महिला किसानों को भी आधुनिक खेती की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है. अंतरा कुमारी ने सरकारी योजना के सहयोग से 2,500 वर्गमीटर में पॉली हाउस स्थापित किया और विभिन्न प्रकार की सब्जियों की संरक्षित खेती को अपनाया. उनका यह कदम दिखाता है कि नई तकनीक को अपनाने की सोच और मेहनत के साथ खेती को एक नई दिशा दी जा सकती है.
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