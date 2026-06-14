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जागरूक और जिम्‍मेदार मतदाताओं से राजनीति में सकारात्‍मक बदलाव: शंकराचार्य

उत्तर प्रदेश की राजनीति व सनातन धर्म की रक्षा गौमाता के प्राण प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए गोरखपुर से शुरू 'गविष्ठि यात्रा' आज नोएडा पहुंची.

Shankaracharya
गोरखपुर से निकली 'गविष्ठि यात्रा' पहुंची नोएडा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 14, 2026 at 2:53 PM IST

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नोएडा: गौ संरक्षण और मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से गोरखपुर से शुरू हुई 'गविष्ठि यात्रा'नोएडा पहुंच गई. इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों तक पहुंचकर मतदाताओं से सीधा संवाद स्थापित करना बताया गया है. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की प्रेरणा से संचालित यह यात्रा उत्तर प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसंवाद कर रही है.

आयोजकों के अनुसार, यात्रा अब तक 200 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुकी है. नोएडा के सेक्टर-37 स्थित ब्रह्मश्री सरस्वती देवी आदि शक्ति माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और सनातन धर्म से जुड़े लोग शामिल हुए. यात्रा की शुरुआत 3 मई को गोरखपुर से हुई थी.शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति मतदाता के पास होती है. उन्होंने कहा कि यदि मतदाता जागरुक और जिम्मेदार होगा तो राजनीति और व्यवस्था में भी सकारात्मक बदलाव आएगा. उनके अनुसार, यात्रा का उद्देश्य गौ माता के संरक्षण और सम्मान के मुद्दे को समाज और मतदाताओं के बीच प्रमुखता से उठाना है. उन्होंने दावा किया कि यात्रा के दौरान लोगों में गौ संरक्षण को लेकर जागरुकता बढ़ी है और मतदाता अपने मतदान के अधिकार को लेकर अधिक सजग हो रहे हैं. शंकराचार्य ने कहा कि समाज को ऐसे जनप्रतिनिधियों का चयन करना चाहिए जो नैतिक मूल्यों और जनहित के प्रति प्रतिबद्ध हों.

शंकराचार्य, धर्मगुरु (ETV Bharat)

शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की पावन प्रेरणा से चल रही यह 'गविष्ठि यात्रा' यूपी की राजनीति में विकास के साथ-साथ अब 'गौ रक्षा' को भी मतदाताओं का मुख्य एजेंडा बनाने की तैयारी में है. शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि हम इस यात्रा पर निकले हैं ताकि गौ माता के सम्मान और प्राण प्रतिष्ठा की रक्षा की जा सके. हम अब तक 200 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं.

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