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नोएडा हिंसा में 'बाहरी तत्वों का हाथ', कई कंपनियों को ब्लैक लिस्ट होने का डर; जानें किसने क्या कहा ?

नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन का दावा है कि श्रमिक आंदोलन कोई अचानक नहीं उपजा, बल्कि एक सुनियोजित 'मिस-इनफॉर्मेशन कैंपेन' का हिस्सा था.

नोएडा हिंसा में 'बाहरी तत्वों का हाथ
नोएडा हिंसा में बाहरी तत्वों का हाथ (Social Media)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 16, 2026 at 11:25 AM IST

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Updated : April 16, 2026 at 11:42 AM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पिछले कुछ दिनों से जारी श्रमिकों का प्रदर्शन अब शांत तो हो चला है, लेकिन अपने पीछे बर्बादी के गहरे निशान छोड़ गया है. करोड़ों का आर्थिक नुकसान, जली हुई गाड़ियां और टूटे हुए शीशे, यह तस्वीर है उस नोएडा की जिसे देश का इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है. नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन का दावा है कि यह आंदोलन कोई अचानक उपजा हुआ नहीं, बल्कि एक सुनियोजित 'मिस-इनफॉर्मेशन कैंपेन' का हिस्सा था. एनईए के अध्यक्ष विपिन मल्हन ने इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़ी साजिश करार दिया है.

विपिन मल्हन के अनुसार पड़ोसी राज्य हरियाणा में न्यूनतम वेतन में 35% की वृद्धि की खबर को नोएडा के श्रमिकों के बीच जानबूझकर फैलाया गया. संदेश दिया गया कि केंद्र सरकार ने वेतन बढ़ा दिया है, लेकिन नोएडा के उद्योगपति इसे दबाकर बैठे हैं. मल्हन का साफ कहना है कि जो मजदूर 30-40 साल से कंपनी में काम कर रहा है, वह अपनी ही फैक्ट्री में आग नहीं लगा सकता. भीड़ में शामिल 'बाहरी अराजक तत्वों' ने गाड़ियों को फूंका और तोड़फोड़ की.

श्रमिक आंदोलन पर नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन का बयान (ETV Bharat)

उद्योगपति सुहेल सेठ ने वैश्विक हालातों और स्थानीय हिंसा के बीच के कनेक्शन को बताया कि उद्योगपति पहले से ही अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण कच्चे माल की बढ़ती कीमतों 85 से 89 तक की वृद्धि से परेशान थे. अब इस आंदोलन ने 'सप्लाई चेन' को तोड़ दिया है. नोएडा में काम बंद होने से अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे हैं. विदेशी कंपनियां नोएडा की इकाइयों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी में हैं.

सुहेल सेठ कहते है कि प्रशासन को उन चेहरों को बेनकाब करना चाहिए जो पर्दे के पीछे से लेबर को भड़का रहे हैं. नोएडा की अधिकांश इंडस्ट्री आज खुल गई हैं. लेकिन गारमेंट एक्सपोर्ट की लगभग 35-40% इकाइयां अब भी बंद हैं, जिनके कल तक खुलने की उम्मीद है. सरकार को 'लिविंग स्टैंडर्ड' और 'क्षेत्रीय खर्चों' के आधार पर वेतन नीति साफ करनी होगी. उनका कहना है कि यदि यह चिंगारी पूरे प्रदेश या देश में फैली, तो आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी. सरकार को 'लिविंग स्टैंडर्ड' और 'क्षेत्रीय खर्चों' के आधार पर वेतन नीति साफ करनी होगी.

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Last Updated : April 16, 2026 at 11:42 AM IST

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