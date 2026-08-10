Kanwar Yatra 2026: पैरों में छाले फिर भी नहीं थमा उत्साह, नोएडा में कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम
कांवड़ यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है और हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्त अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा पहुंचने लगे हैं.
Published : August 10, 2026 at 1:03 PM IST
नोएडा: कांवड़ यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है और हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्त अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा पहुंचने लगे हैं. पैरों में छाले हैं, शरीर थका हुआ है, लेकिन दिल में भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था है. कांवड़ियों के जत्थों के पहुंचने से जीटी रोड कांवड़ मार्ग पूरी तरह शिवमय नजर आ रहा है. श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है. डीएम के निर्देश पर दादरी तहसील प्रशासन कांवड़ मार्ग पर लगातार मुस्तैद है.
दादरी एसडीएम अमरेंद्र कुमार और तहसील प्रशासन की टीम खुद मौके पर पहुंचकर कांवड़ियों का स्वागत कर रही है. श्रद्धालुओं पर पुष्पवर्षा की जा रही है, उन्हें माला पहनाई जा रही है और फल व पीने का पानी भी वितरित किया जा रहा है. प्रशासन ने कांवड़ियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. कांवड़ मार्ग को अलग-अलग जोन में बांटा गया है. प्रत्येक टीम में 12 कर्मचारी तैनात हैं और ऐसी चार टीमें 24 घंटे लगातार ड्यूटी कर रही हैं. स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मार्ग पर 24 घंटे एंबुलेंस और मेडिकल टीमें तैनात हैं. इसके अलावा शिवभक्तों के विश्राम और ठहरने की भी व्यवस्था की गई है.
कांवड़ियों के लिए सेक्टर-14 के पास सेवा शिविर
नोएडा से होकर हरियाणा जाने वाले कांवड़ियों के लिए सेक्टर-14 के पास विशाल कांवड़ सेवा शिविर भी लगाया गया है. यहां बड़ी संख्या में शिवभक्त विश्राम के लिए पहुंच रहे हैं. शिविर में ठहरने, भोजन के लिए विशाल भंडारे और 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की गई है. इसी शिविर में 12 वर्षीय आरव भी मिला, जो हरिद्वार से गंगाजल लेकर पैदल फरीदाबाद की ओर जा रहा है. लगातार पैदल चलने के कारण उसके पैरों में छाले और चोट लग गई.
आरव ने बताया कि वह हरिद्वार से पैदल फरीदाबाद जा रहा है. लगातार चलने के कारण पैरों में छाले और चोट लग गई थी, लेकिन शिविर में उपचार और आराम मिलने से अब राहत है. वहीं, बल्लभगढ़ निवासी शिवभक्त पारस ने बताया कि वह 28-29 तारीख को हरिद्वार गया था और वहां से गंगाजल लेकर बल्लभगढ़, फरीदाबाद की ओर लौट रहा है. लगातार पैदल चलने की वजह से उसके पैरों में भी छाले पड़ गए, जिनका उपचार कांवड़ सेवा शिविर में कराया गया.
शिवभक्तों का प्राथमिक उपचार
कांवड़ सेवा शिविर में तैनात नर्सिंग कर्मी नरेंद्र कुमार ने बताया कि उनकी टीम 7 तारीख से लगातार यहां सेवाएं दे रही है. अब तक हजारों शिवभक्तों की पट्टी, ड्रेसिंग और दवाइयों के जरिए प्राथमिक उपचार किया जा चुका है. सबसे ज्यादा मामले पैरों में छाले, एलर्जी, खुजली, कटने-छिलने के जख्म, बुखार और सर्दी-खांसी के सामने आ रहे हैं. प्राथमिक उपचार के बाद अधिकांश श्रद्धालुओं को तत्काल राहत मिल रही है.
हरिद्वार से गंगाजल लेकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा पहुंचने वाले कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. कोई विशाल कांवड़ लेकर पहुंच रहा है तो कोई कई सौ किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी कर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है. पैरों के छालों की तकलीफ के बावजूद उनके चेहरे पर उत्साह और मन में भोलेनाथ के प्रति आस्था साफ दिखाई दे रही है. प्रशासन के इंतजामों के बीच कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और सुगम तरीके से आगे बढ़ रही है.
यह भी पढ़ें