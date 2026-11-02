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नोएडा में यातायात माह का आगाज, 5-E फॉर्मूले से सुधरेगी व्यवस्था; एंबुलेंस के लिए बनेगा फास्ट कॉरिडोर

नोएडा: यातायात माह का आगाज ( Etv Bharat )

नई दिल्‍ली/नोएडा: नवंबर महीने में यातायात माह की शुरुआत के साथ ही नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की है. पूरे महीने '5-E' फॉर्मूले के तहत जागरूकता अभियान चलाने के साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए 'ऑपरेशन फास्ट' के तहत एंबुलेंस के लिए फास्ट कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है. डीसीपी ट्रैफिक, सैयद अब्बास अली ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में अभियान की रूपरेखा साझा की.

क्‍या है 5-E का सिद्धांत