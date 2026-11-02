नोएडा में यातायात माह का आगाज, 5-E फॉर्मूले से सुधरेगी व्यवस्था; एंबुलेंस के लिए बनेगा फास्ट कॉरिडोर
नवंबर महीने में नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार की.
Published : November 2, 2026 at 8:00 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: नवंबर महीने में यातायात माह की शुरुआत के साथ ही नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की है. पूरे महीने '5-E' फॉर्मूले के तहत जागरूकता अभियान चलाने के साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए 'ऑपरेशन फास्ट' के तहत एंबुलेंस के लिए फास्ट कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है. डीसीपी ट्रैफिक, सैयद अब्बास अली ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में अभियान की रूपरेखा साझा की.
क्या है 5-E का सिद्धांत
डीसीपी ट्रैफिक सैयद अब्बास अली ने बताया कि यातायात माह के दौरान एजुकेशन, एन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर और इवैल्यूएशन यानी 5-E के सिद्धांत पर काम किया जाएगा. इसके लिए प्रतिदिन का विस्तृत शेड्यूल तैयार किया गया है. लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और प्रमुख सड़कों पर विशेष अभियान चलाए जाएंगे. आने वाले कोहरे के मौसम को देखते हुए नेशनल और स्टेट हाईवे पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. ट्रक और बस चालकों को वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने और निर्धारित गति सीमा का पालन करने के लिए जागरूक किया जाएगा. इसके अलावा ट्रैफिक इंस्पेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों की टीमें प्रतिदिन अलग-अलग स्कूलों और कॉलेजों में जाकर विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की जानकारी देंगी.
ब्लैक स्पॉट और तकनीकी खामियां होंगी दूर
यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए नोएडा अथॉरिटी और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है. इसके तहत ऐसे स्थानों की पहचान की जा रही है, जहां साइनेज की कमी, अतिरिक्त लेन की जरूरत या सड़क इंजीनियरिंग से जुड़ी तकनीकी खामियां हैं. इन समस्याओं को दूर करने के लिए संबंधित विभागों के साथ बैठक और पत्राचार कर इसी महीने सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे.
9 से 10 तरह के उल्लंघनों पर विशेष कार्रवाई
यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ भी पुलिस सख्ती बरतेगी. रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग और रेड लाइट जंपिंग समेत करीब 9 से 10 प्रमुख श्रेणियों के उल्लंघनों पर विशेष चालान अभियान चलाया जाएगा. इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और वाहन चालकों में नियमों के पालन की आदत विकसित करना है.
ऑपरेशन फास्ट से एंबुलेंस को मिलेगा रास्ता
सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की जान बचाने के लिए गोल्डन ऑवर में चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा. इसके लिए 'ऑपरेशन फास्ट' शुरू किया गया है. इसके तहत एंबुलेंस को बिना किसी बाधा के अस्पताल तक पहुंचाने के लिए फास्ट कॉरिडोर की व्यवस्था की जा रही है, ताकि दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर इलाज मिल सके.
साप्ताहिक समीक्षा के बाद डीजी कार्यालय जाएगी रिपोर्ट
यातायात माह के दौरान होने वाले सभी कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हर सप्ताह अभियान की प्रगति का मूल्यांकन करेंगे. इसके बाद रिपोर्ट डीजी कार्यालय और पुलिस कमिश्नर तक भेजी जाएगी, जिससे अभियान के प्रभाव और सुधारात्मक कदमों की निगरानी की जा सके.
डीसीपी ट्रैफिक ने आम लोगों से भी यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग की अपील की है. उन्होंने कहा कि नागरिक ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सकते हैं. इसके अलावा सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच ट्रैफिक कार्यालय पहुंचकर व्यक्तिगत रूप से भी सुझाव दिए जा सकते हैं. पुलिस इन सुझावों को धरातल पर लागू करने का प्रयास करेगी.
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