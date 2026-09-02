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जन्माष्टमी को लेकर नोएडा ट्रैफिक विभाग ने की पुख्ता तैयारी, कई रास्तों पर किया डायवर्जन

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए आम जनता को ट्रैफिक की समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए ट्रैफिक विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है. इसमें कई दिशा निर्देश देने के साथ ही ट्रैफिक विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है. ताकि किसी प्रकार की ट्रैफिक समस्या होने पर कंट्रोल रूम से संपर्क किया जा सके.

वहीं, ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए करीब 12 TSI, 8 और 3 एसीपी की ड्यूटी लगाई गई है. साथ ही ट्रैफिक नियमों का सही तरीके से पालन कराए जाने के लिए साढ़े पांच सौ ट्रैफिक सिपाही ड्यूटी में लगाए गए है. कर्मचारियों की कार्यशाला भी लगाकर उन्हें ब्रीफ किया गया है. यह जानकारी ईटीवी भारत से खास बातचीत में नोएडा के डीसीपी ट्रैफिक अभय मिश्रा ने दी है.

जन्माष्टमी को लेकर ट्रैफिक एडवाईजरी

डीसीपी ट्रैफिक अभय मिश्रा ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व विभिन्न मंदिरों में मनाया जायेगा, जिसमें इस्कॉन मंदिर सेक्टर -33 एवं सनातन धर्म मंदिर सेक्टर -19 पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रस्तावित है. इस कार्यक्रम में काफी संख्या में श्रद्धालुओं के सम्मलित होने की सम्भावना है, जिसके दृष्टिगत यातायात का डायवर्जन किया जायेगा.