नोएडा में 'कबाड़ कारोबार' पर लगेगा लगाम, अब बिना लाइसेंस नहीं चलेगा कारोबार
शहर में बढ़ते अवैध कबाड़ केंद्रों से होने वाली गंदगी और सुरक्षा खतरों को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण सख्त पॉलिसी तैयार कर रहा है।
Published : May 12, 2026 at 3:30 PM IST
नोएडा: नोएडा में अब कबाड़ का कारोबार मनमाने ढंग से नहीं चल पाएगा. शहर में तेजी से बढ़ रहे अवैध कबाड़ केंद्रों और उससे पैदा हो रही गंदगी व सुरक्षा खतरों को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण अब सख्त कदम उठाने जा रहा है. नई नीति के तहत कबाड़ कारोबार को नियमित करने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा और बिना लाइसेंस कोई भी इस व्यवसाय को नहीं चला सकेगा. प्राधिकरण का उद्देश्य शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है.
नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी इंदु प्रकाश के अनुसार, शहर के डूब क्षेत्र और गांवों की गलियों में बिना किसी रोक-टोक के कबाड़ का काम फैल रहा है. लोग थोड़े से पैसे के लिए अपनी जमीनें किराए पर दे रहे हैं, जिससे न केवल गंदगी बढ़ रही है, बल्कि सुरक्षा और प्रदूषण का खतरा भी पैदा हो गया है. अभी हमारे पास कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं थी, लेकिन अब एनजीटी (NGT) के नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
ओएसडी इंदु प्रकाश का कहना है कि जल्द प्रधिकरण कबाड़ का कारोबार नई नीति के लेकर आ रहा है. इसमें पंजीकरण को अनिवार्य बनाया जायेगा, सभी कबाड़ियों को एक निर्धारित फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा. व्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, कबाड़ केंद्रों को टिन शेड से ढकना होगा ताकि शहर की सुंदरता और पर्यावरण पर असर न पड़े. कंपनियों और सोसायटियों से निकलने वाले कबाड़ का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा.
उन्होंने कहा इस नई नीति से न केवल अवैध कबाड़ केंद्रों पर लगाम लगेगी, बल्कि पुलिस वेरिफिकेशन के जरिए सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता होगी. प्राधिकरण का लक्ष्य नोएडा को प्रदूषण मुक्त और सुव्यवस्थित बनाना है.
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