नोएडा: अखिल भारतीय राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता में देशभर से पहुंची प्रतिभाएं, राष्ट्रभक्ति के गीतों से बांधा समां
ग्रेटर नोएडा में भारत विकास परिषद की ओर से आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता में देशभर से प्रतिभाएं पहुंचीं.
Published : November 29, 2026 at 9:04 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि भावनाओं को जोड़ने और संस्कारों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का भी सशक्त जरिया है. जब संगीत के सुरों में देशभक्ति का भाव घुल जाए और मंच पर युवा प्रतिभाएं राष्ट्र आराधना के गीत प्रस्तुत करें, तो माहौल अपने आप ही देशप्रेम के रंग में रंग जाता है. कुछ ऐसा ही नजारा ग्रेटर नोएडा में देखने को रविवार को मिला, जहां भारत विकास परिषद की ओर से आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता में देशभर से पहुंची प्रतिभाओं ने अपनी प्रस्तुतियों से समां बांध दिया. इस दौरान पूरा सभागार राष्ट्रभक्ति के गीतों और तालियों की गूंज से सराबोर नजर आया.
ग्रेटर नोएडा के स्वर्ण नगरी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में भारत विकास परिषद के संस्कार प्रकल्प के अंतर्गत इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले का आयोजन किया गया. पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रांत और उत्तर मध्य क्षेत्र-1 (एनसीआर-1) के आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम में देश के दस अलग-अलग क्षेत्रों से चयनित विजेता टीमों ने हिस्सा लिया. इन टीमों ने शाखा, प्रांत और क्षेत्र स्तर पर आयोजित विभिन्न चरणों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय मंच तक का सफर तय किया था. फाइनल में पहुंची सभी टीमों ने अपने सुर, ताल, सामूहिक समन्वय और प्रभावशाली गायन के माध्यम से निर्णायकों और दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया.
संस्कारों से नई पीढ़ी को जोड़ने की पहल
प्रतियोगिता का उद्देश्य केवल गायन प्रतिभा को मंच देना नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना और अपने संस्कारों से जोड़ना भी है. आधुनिकता और बदलती जीवनशैली के बीच युवाओं में देश की परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना मजबूत करने के लिए भारत विकास परिषद लगातार ऐसे आयोजन करता रहा है. समूहगान के माध्यम से प्रतिभागियों ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि देशभक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं, बल्कि यह हमारी सोच, व्यवहार और सामूहिक जिम्मेदारी का हिस्सा होनी चाहिए.
सुरों के साथ दिखा टीम भावना और अनुशासन का संगम
प्रतियोगिता में शामिल टीमों ने राष्ट्र आराधना और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दीं. किसी टीम की प्रस्तुति में देश की एकता और अखंडता का संदेश दिखाई दी तो किसी ने अपनी गायकी के माध्यम से भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव की झलक पेश की. समूहगान की विशेषता यह रही कि हर प्रतिभागी को अपनी आवाज के साथ-साथ पूरी टीम के सुर और ताल का भी ध्यान रखना था. यही सामूहिक प्रयास इस प्रतियोगिता को खास बनाता है.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष कवित बंसल ने बताया कि प्रतियोगिता के जरिए युवाओं को ऐसा मंच उपलब्ध कराया जा रहा है, जहां वे अपनी प्रतिभा के साथ भारतीय संस्कृति और संस्कारों का परिचय भी दे सकें. उन्होंने कहा कि भारत विकास परिषद का प्रयास है कि आने वाली पीढ़ी अपनी परंपराओं और राष्ट्रीय मूल्यों को समझे और उन्हें अपने जीवन में अपनाए. इस प्रतियोगिता की विजेता टीम को सत्र 2026-27 के लिए राष्ट्रीय स्तर का चैंपियन घोषित किया जाएगा.
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महिला शक्ति की भागीदारी ने आयोजन को बनाया खास
इस राष्ट्रीय आयोजन की एक और खास बात महिलाओं और बेटियों की भागीदारी रही. प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली टीमों से लेकर आयोजन की व्यवस्थाओं और संचालन से जुड़ी जिम्मेदारियों तक महिलाओं ने बढ़-चढ़कर योगदान दिया. उनकी सक्रिय भागीदारी ने यह संदेश भी दिया कि सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महिला शक्ति की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रांत की प्रांतीय महासचिव मुक्ता अग्रवाल ने कहा कि इस तरह के आयोजनों में महिलाओं और बेटियों की भागीदारी समाज के लिए सकारात्मक संदेश देती है. जब महिलाएं संस्कार, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण से जुड़े कार्यक्रमों में आगे आती हैं, तो इसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है. उन्होंने आयोजन को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी सदस्यों और प्रतिभागियों की सराहना की.
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