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नोएडा: अखिल भारतीय राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता में देशभर से पहुंची प्रतिभाएं, राष्ट्रभक्ति के गीतों से बांधा समां

अखिल भारतीय राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता का हुआ आयोजन ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि भावनाओं को जोड़ने और संस्कारों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का भी सशक्त जरिया है. जब संगीत के सुरों में देशभक्ति का भाव घुल जाए और मंच पर युवा प्रतिभाएं राष्ट्र आराधना के गीत प्रस्तुत करें, तो माहौल अपने आप ही देशप्रेम के रंग में रंग जाता है. कुछ ऐसा ही नजारा ग्रेटर नोएडा में देखने को रविवार को मिला, जहां भारत विकास परिषद की ओर से आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता में देशभर से पहुंची प्रतिभाओं ने अपनी प्रस्तुतियों से समां बांध दिया. इस दौरान पूरा सभागार राष्ट्रभक्ति के गीतों और तालियों की गूंज से सराबोर नजर आया.

ग्रेटर नोएडा के स्वर्ण नगरी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में भारत विकास परिषद के संस्कार प्रकल्प के अंतर्गत इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले का आयोजन किया गया. पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रांत और उत्तर मध्य क्षेत्र-1 (एनसीआर-1) के आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम में देश के दस अलग-अलग क्षेत्रों से चयनित विजेता टीमों ने हिस्सा लिया. इन टीमों ने शाखा, प्रांत और क्षेत्र स्तर पर आयोजित विभिन्न चरणों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय मंच तक का सफर तय किया था. फाइनल में पहुंची सभी टीमों ने अपने सुर, ताल, सामूहिक समन्वय और प्रभावशाली गायन के माध्यम से निर्णायकों और दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया.