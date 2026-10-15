नोएडा में तेज आंधी-बारिश का कहर, निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिरने से दर्जनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त
तेज आंधी और बारिश के चलते सेक्टर-62 में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग भरभराकर पड़ोस की कंपनी की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर गिर गई.
Published : October 15, 2026 at 4:24 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में गुरुवार को तेज आंधी और बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया. सेक्टर-62 क्षेत्र में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग भरभराकर पड़ोस की कंपनी की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर गिर गई. हादसे में दर्जनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं. राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और मलबा हटाने का काम शुरू किया.
पुलिस के मुताबिक, नोएडा के थाना सेक्टर-58 क्षेत्र में तेज आंधी आने के कारण आइथम हाइट्स कंपनी की निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिर गई. यह शटरिंग पास स्थित ग्राफ सिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के ऊपर जा गिरी. अचानक हुए इस हादसे से पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा.
गाड़ियां क्षतिग्रस्त, कोई जनहानि नहीं
एडिशनल डीसीपी नोएडा अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि तेज आंधी के कारण शटरिंग पड़ोस की कंपनी की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर गिर गई, जिससे दर्जनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं. घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. पुलिस की ओर से मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और राहत-बचाव टीम मौके पर पहुंच गईं. गाड़ियों के ऊपर गिरे मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि हादसे के समय बारिश हो रही थी और पार्किंग क्षेत्र में कोई मौजूद नहीं था. इसी वजह से किसी को चोट नहीं आई. फिलहाल मौके पर शांति और कानून-व्यवस्था बनी हुई है.
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