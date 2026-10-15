ETV Bharat / state

नोएडा में तेज आंधी-बारिश का कहर, निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिरने से दर्जनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त

निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग पार्किंग में गाड़ियों पर गिरी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में गुरुवार को तेज आंधी और बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया. सेक्टर-62 क्षेत्र में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग भरभराकर पड़ोस की कंपनी की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर गिर गई. हादसे में दर्जनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं. राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और मलबा हटाने का काम शुरू किया.

पुलिस के मुताबिक, नोएडा के थाना सेक्टर-58 क्षेत्र में तेज आंधी आने के कारण आइथम हाइट्स कंपनी की निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिर गई. यह शटरिंग पास स्थित ग्राफ सिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के ऊपर जा गिरी. अचानक हुए इस हादसे से पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा.