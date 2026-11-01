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नोएडा में 50 हजार का इनामी रणदीप भाटी गैंग का शूटर मुठभेड़ में ढेर, पुलिसकर्मी भी घायल

बदमाश अमन त्यागी की मुठभेड़ के बाद मौत ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्धनगर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार को सीआरटी टीम और थाना सेक्टर-126 पुलिस की संयुक्त टीम की एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई. दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 50 हजार रुपये का इनामी बदमाश अमन त्यागी उर्फ माया त्यागी और दो पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गए. घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने अमन त्यागी को मृत घोषित कर दिया. घायल पुलिसकर्मियों का उपचार जारी है. पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ बदमाश रणदीप भाटी गैंग का शूटर था.

इनामी बदमाश अमन त्यागी की मुठभेड़ के बाद मौत