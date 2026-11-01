नोएडा में 50 हजार का इनामी रणदीप भाटी गैंग का शूटर मुठभेड़ में ढेर, पुलिसकर्मी भी घायल
नोएडा के सीआरटी टीम और थाना सेक्टर-126 पुलिस की संयुक्त टीम की कार्रवाई में रणदीप भाटी गैंग के शूटर के सदस्य की मुठभेड़ में मौत
Published : November 1, 2026 at 7:59 AM IST
नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्धनगर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार को सीआरटी टीम और थाना सेक्टर-126 पुलिस की संयुक्त टीम की एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई. दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 50 हजार रुपये का इनामी बदमाश अमन त्यागी उर्फ माया त्यागी और दो पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गए. घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने अमन त्यागी को मृत घोषित कर दिया. घायल पुलिसकर्मियों का उपचार जारी है. पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ बदमाश रणदीप भाटी गैंग का शूटर था.
इनामी बदमाश अमन त्यागी की मुठभेड़ के बाद मौत
डीसीपी नोएडा प्रीति यादव ने बताया कि 31 अक्टूबर को सीआरटी टीम और थाना सेक्टर-126 पुलिस की टीम संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया गया. आरोप है कि बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी. जवाब में पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में गोली चलाई. दोनों ओर से हुई फायरिंग में बदमाश और दो पुलिसकर्मी घायल हो गए.
डीसीपी नोएडा प्रीति यादव ने दी मामले में जानाकारी
डीसीपी नोएडा प्रीति यादव ने बताया कि रणदीप भाटी गैंग के शूटर और 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश अमन उर्फ माया त्यागी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया. बदमाश बादलपुर थाने से वांछित चल रहा था. पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई को रणदीप भाटी गैंग के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.
आरोपी पर हत्या, लूट, रंगदारी और गैंगस्टर एक्ट के मामले दर्ज
डीसीपी नोएडा प्रीति यादव ने बताया कि मृत बदमाश की पहचान अमन त्यागी उर्फ माया त्यागी पुत्र धनेश निवासी ग्राम छपार, थाना छपार, जनपद मुजफ्फरनगर के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उसके खिलाफ विभिन्न जनपदों में हत्या, लूट, रंगदारी और गैंगस्टर एक्ट समेत संगीन धाराओं में 20 से अधिक मुकदमे दर्ज थे. अमन त्यागी थाना बादलपुर में दर्ज मुकदमा संख्या 306/2026 में वांछित चल रहा था. उसके खिलाफ गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस ने घटनास्थल से एक अवैध पिस्टल, खोखा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की है. फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है. पुलिस बदमाश के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है.
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