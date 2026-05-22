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नोएडा में करोड़ों की ठगी करने वाले 'शेल कंपनी' गैंग का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने एक ऐसे शातिर गैंग का शुक्रवार को पर्दाफाश किया है, जो फर्जी कंपनियां बनाकर देश भर में करोड़ों रुपये की साइबर ठगी को अंजाम दे रहा था. पुलिस ने इस गिरोह के 3 साइबर ठगों को सेक्टर-44 से गिरफ्तार किया है. ये ठग फर्जी कंपनियों के नाम पर करंट बैंक अकाउंट खुलवाते थे और फिर उसमें ठगी की रकम मंगाकर उसे ठिकाने लगाते थे. इनके खातों से करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन का खुलासा हुआ है.

आरोपी अविनाश झा, हिमांशु कुमार और जितेंद्र दहिया उर्फ आशु को सेक्टर- 44 के पास से 22 मई को साइबर क्राइम थाना पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और पुख्ता टेक्निकल इनपुट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है. एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि इन शातिर अपराधियों ने कागजों पर फर्जी कंपनियां खड़ी कर रखी थीं. शेल कंपनियों के नाम पर बैंकों में करंट अकाउंट खुलवाए जाते थे. देश भर में भोले-भाले लोगों से जो साइबर ठगी की जाती थी, उस इन्हीं फर्जी खातों में मंगायी जाती थी. इसके बाद अलग-अलग माध्यमों से पैसों को आगे ट्रांसफर कर दिया जाता था, ताकि वो पैसा वैध यानी लीगल दिखाई दे. जांच में इन खातों में करोड़ों रुपये का संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिला है.