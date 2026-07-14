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ऑटो में लिफ्ट देकर लूटपाट करने वाले गैंग के तीन सदस्य गिरफ्तार, नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई

पुलिस इन अपराधियों का रिकॉर्ड खंगाल रही है, इसके साथ ही इनके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का भी पता लगाने की कार्रवाई जारी है.

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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 14, 2026 at 8:45 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के सेक्टर-63 थाना पुलिस ने ऑटो में सवारी बैठाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, पुलिस ने गिरोह के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को अभिरक्षा में लिया गया है. आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन, वारदात में इस्तेमाल ऑटो और एक अवैध चाकू बरामद हुआ है. दोनों आरोपियों का पुलिस को आपराधिक इतिहास भी मिला है.

25 जून को गिरोह के सदस्यों ने की थी वारदात

एडिशनल डीसीपी सेंट्रल नोएडा स्वतंत्र सिंह ने बताया कि दबोचा गया गिरोह रात के समय सवारियों को ऑटो में बैठाता था. इसके बाद उन्हें सुनसान इलाके में ले जाकर मोबाइल, नकदी और अन्य सामान लूट लेता था. इतना ही नहीं, आरोपी पीड़ित के मोबाइल से ऑनलाइन पैसे भी अपने खातों में ट्रांसफर कराते थे. कई मौके पर पीड़ितों के साथ मारपीट भी गिरोह के सदस्य करते थे.

बीते माह 25 जून की रात एक युवक बरौला जाने के लिए ऑटो में बैठा था. ऑटो में पहले से तीन युवक मौजूद थे. रास्ते में आरोपी उसे पर्थला पुल से सेक्टर-80 की ओर सर्विस रोड पर सुनसान जगह ले गए, वहां उससे मोबाइल फोन और एक हजार रुपये लूट लिए गए. इसके बाद उसके मोबाइल का इस्तेमाल कर ऑनलाइन भी रकम ट्रांसफर की गई.

नोएडा पुलिस ने लूटपाट करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया (ETV BHARAT)

पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर-63 थाने में लूट, आईटी एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसीपी दीक्षा सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम बनाई गई. पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और मुखबिर की सूचना के आधार पर मंगलवार को थानाक्षेत्र के एक चौराहे के पास बंद पड़े पेट्रोल पंप की ओर जाने वाली सर्विस रोड पर घेराबंदी की. यहां से दानिश मलिक और चंदन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया.

इनके साथ मौजूद एक नाबालिग को भी पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया. पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी चंदन पहले चाय की दुकान चलाता था, जबकि दानिश रात में ऑटो चलाता है, दोनों ने जल्दी पैसा कमाने के लिए लूटपाट की योजना बनाई और वे लगातार वारदात को अंजाम देने लगे. वे नोएडा के अलग-अलग इलाकों से सवारियां बैठाते थे और उन्हें सुनसान स्थान पर ले जाकर मोबाइल, नकदी और कीमती सामान छीन लेते थे. इसके बाद पीड़ित को वहीं छोड़कर फरार हो जाते थे.

लूट से मिले पैसे आरोपी आपस में बांट लेते थे. पुलिस का दावा है कि दबोचे गए आरोपी अब तक बीस से अधिक वारदात दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्से में कर चुके हैं. दानिश मलिक मूलरूप से सीतापुर के टडई का रहने वाला है और वर्तमान में वह छिजारसी कॉलोनी में किराये पर रह रहा है. वहीं चंदन शर्मा बिहार के नवादा का रहने वाला और वर्तमान में वह भी छिजारसी में ही रहता है. नाबालिग की पहचान गोपनीय रखी गई है.

दसवीं पास हैं दोनों आरोपी

पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दानिश और चंदन ने दसवीं तक की पढ़ाई की हुई है. 19 वर्षीय दानिश सहयोगी है, जबकि गिरोह का सरगना 27 वर्षीय चंदन है, पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया एक मोबाइल फोन, 2250 रुपये नकद, एक अवैध चाकू और वारदात में इस्तेमाल किया गया ऑटो बरामद किया है. ऑटो को मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज कर दिया गया है. पूर्व की घटनाओं में इसी ऑटो का इस्तेमाल किया गया था. वारदात का विरोध करने पर लोगों को डराने के लिए आरोपी अपने पास चाकू भी रखते थे. 25 जून को भी जब आरोपियों ने वारदात की थी तो उनके पास चाकू था, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के कारण भी पुलिस को आरोपियों को सुराग मिल सका.

पहले भी जेल जा चुके हैं आरोपी

एसीपी दीक्षा सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं. चंदन शर्मा पर चोरी, लूट, अवैध हथियार रखने और गैंगस्टर एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं, उसके खिलाफ गाजियाबाद के खोड़ा और नोएडा के सेक्टर-24 थानों में भी मामले दर्ज हैं.

वहीं, दानिश मलिक पर भी लूट और चोरी का माल रखने जैसे मामलों में पहले से मुकदमे दर्ज हैं, पुलिस अब दोनों से पूछताछ कर यह पता लगा रही है कि उन्होंने नोएडा और आसपास के इलाकों में और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है तथा उनके गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेजा जा रहा है. साथ ही इनके आपराधिक नेटवर्क और अन्य घटनाओं में संलिप्तता की भी जांच की जा रही है.

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