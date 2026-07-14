ETV Bharat / state

ऑटो में लिफ्ट देकर लूटपाट करने वाले गैंग के तीन सदस्य गिरफ्तार, नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat )