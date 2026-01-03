ETV Bharat / state

नोएडा: 'लावारिस' गाड़ियों का अड्डा बना सेक्टर-16 ऑटो मार्केट, बढ़ी अपराध की आशंका

ऑटोमोबाइल मार्केट एसोसिएशन पदाधिकारियो का कहना है, यो तो मार्केट कई समस्या से जुझ रहा लेकि सबसे बड़ी समस्या 'लावारिस' गाड़ियां. यहां बड़ी संख्या में ऐसी गाड़ियां खड़ी हैं, जिनका कोई मालिक नहीं है. इनमें से अधिकांश गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं हैं, या वे पूरी तरह से कबाड़ हो चुकी हैं. उनका का मानना है कि ये लावारिस वाहन किसी बड़ी आपराधिक गतिविधि या सुरक्षा चूक का कारण बन सकते हैं. दुकानदारों ने आरोप लगाया कि "ये गाड़ियां महीनों तक यहां खड़ी रहती हैं, जिससे न केवल जगह घिरती है बल्कि संदिग्ध गतिविधियों का डर भी बना रहता है.

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा, उत्तर प्रदेश – शहर का सबसे व्यस्त 'सेक्टर-16 ऑटोमोबाइल मार्केट' इस समय अपनी पहचान और सुरक्षा के गंभीर संकट से जूझ रहा है. स्थानीय दुकानदारों और एसोसिएशन के सदस्यों ने यहां अव्यवस्था और असुरक्षा को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

पदाधिकारी बताते है कि मार्केट में अनधिकृत मैकेनिक्स और बिचौलियों का एक सक्रिय गिरोह काम कर रहा है. ये लोग बाहर से आने वाले ग्राहकों को फुसलाकर ले जाते हैं और मामूली काम के लिए भारी-भरकम राशि वसूलते हैं. उदाहरण के तौर 500 के छोटे काम के लिए ग्राहकों से 2,000 से 3,000 तक ऐंठ लिए जाते हैं, जिसके कारण जब ग्राहकों को ठगी का पता चलता है, तो वे असली दुकानदारों से उलझते हैं, जिससे वर्षों से काम कर रहे व्यापारियों की छवि खराब हो रही है और आए दिन पुलिस स्टेशन में शिकायतें पहुँच रही हैं.

नोएडा के सेक्टर 16 के कार बाजार अतिक्रमण और ट्रैफिक का बुरा हाल है. मार्केट के भीतर के चौराहे पूरी तरह से अतिक्रमण की चपेट में हैं. कबाड़ गाड़ियों और अवैध पार्किंग की वजह से रास्तों पर जाम लगा रहता है, जिससे यहाँ आने वाले असली ग्राहकों को भारी असुविधा होती है. पैदल चलने वालों और आपातकालीन वाहनों के लिए भी यहाँ से गुजरना मुश्किल हो गया है. इसके साथ ही दुकानदारों ने यह भी शिकायत की है कि शाम ढलते ही यहाँ आवारा और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है, जिससे काम करने का माहौल असुरक्षित हो जाता है.

