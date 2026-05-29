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नोएडा सेक्टर-16 में अथॉरिटी का चला 'पीला पंजा': कार बाजार में जमकर हुई तोड़फोड़

क्रेन से उठाई गईं गाड़ियां किया गया चालान: सेक्टर-16 के कार बाजार में काफी समय से लोगों को भारी ट्रैफिक जाम और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए आज नोएडा सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और नोएडा अथॉरिटी के आला अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची. प्रशासन ने कई क्रेनों की मदद से सड़क और फुटपाथ को घेरकर खड़ी की गई अवैध गाड़ियों पर कार्रवाई शुरू की.

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्रों में आज शुक्रवार को यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और सड़कों को जाम मुक्त करने के लिए नोएडा कमिश्नरेट पुलिस और नोएडा विकास प्राधिकरण ने कमर कस ली है. इसी कड़ी में आज नोएडा के सेक्टर-16 स्थित प्रसिद्ध कार बाजार में एक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसके तहत अवैध रूप से बढ़ाए गए निर्माणों को ढहा दिया गया और सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहनों को जब्त किया गया.

एडिशनल डीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने दी जानकारी

सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और अथॉरिटी के अधिकारियों ने क्रेन बुलाकर करीब 8 से 10 गाड़ियों को टो कर सुरक्षित स्थान पर भेजा है. अवैध रूप से खड़े अन्य वाहनों के चालान किए गए हैं और दुकानदारों को नोटिस भी निर्गत किए गए हैं. यह अभियान डी कनजेशन के लिए सतत रूप से आगे भी जारी रहेगा. ...एडिशनल डीसीपी नोएडा मनीषा सिंह

बिना किसी पूर्व लिखित नोटिस के कार्रवाई का आरोप : एक तरफ जहां पुलिस और अथॉरिटी इस कार्रवाई को शहर के हित में बता रही है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय दुकानदारों का गुस्सा सातवें आसमान पर है. दुकानदारों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व लिखित नोटिस के अचानक यह तोड़फोड़ की गई है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. वहीं कार मार्केट की महासचिव सत्येंद्र सिंह का कहना है कि प्रशासन द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही है, यह बहुत ही बेहतरीन करवाई है और इसे आगे लगातार करने की जरूरत है, ताकि अवैध रूप से यहां पर अतिक्रमण करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके और लावारिस गाड़ियां जो खड़ी है उन पर नकेल कसी जा सके.

क्रेन से उठाई गईं गाड़ियां किया गया चालान (ETV Bharat)

नोएडा में बुलडोजर और क्रेन की कार्रवाई रहेगी जारी : इस विरोध के बावजूद प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह कोई एक दिन की कार्रवाई नहीं है. उत्तर प्रदेश शासन और डीजीपी मुख्यालय की प्राथमिकताओं के अनुरूप, नोएडा के उन सभी चिन्हित पॉइंट्स (Hotspots) पर आने वाले दिनों में भी इसी तरह बुलडोजर और क्रेन की कार्रवाई देखने को मिलेगी, जहां अवैध कब्जे और अतिक्रमण के कारण आम जनता को ट्रैफिक में जूझना पड़ता है.

बिना किसी पूर्व लिखित नोटिस के कार्रवाई का आरोप (ETV Bharat)

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