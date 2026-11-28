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कोहरे में यात्रियों की सुरक्षा के लिए अलर्ट मोड में नोएडा रोडवेज, चालकों को दिए गए दिशा निर्देश

बसों के सुरक्षित संचालन: विशेष अभियान ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: सर्दी का मौसम शुरू होते ही कोहरे ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है. ऐसे में सड़क हादसों की आशंका बढ़ जाती है. खासकर हाईवे और एक्सप्रेसवे पर कम दृश्यता के चलते वाहन चालकों को काफी सावधानी बरतनी पड़ती है. कोहरे के दौरान होने वाले सड़क हादसों को रोकने और बसों में सफर करने वाले यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए नोएडा रोडवेज विभाग अभी से अलर्ट मोड पर आ गया है. यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की ओर से एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति सीमा कम करने के बाद अब रोडवेज विभाग ने भी बसों के सुरक्षित संचालन को लेकर विशेष अभियान शुरू कर दिया है.