कोहरे में यात्रियों की सुरक्षा के लिए अलर्ट मोड में नोएडा रोडवेज, चालकों को दिए गए दिशा निर्देश
नोएडा रोडवेज विभाग का प्रयास है कि कोहरे के मौसम में बसों का संचालन पूरी सतर्कता और सुरक्षा मानकों के साथ किया जाए.
Published : November 28, 2026 at 9:52 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: सर्दी का मौसम शुरू होते ही कोहरे ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है. ऐसे में सड़क हादसों की आशंका बढ़ जाती है. खासकर हाईवे और एक्सप्रेसवे पर कम दृश्यता के चलते वाहन चालकों को काफी सावधानी बरतनी पड़ती है. कोहरे के दौरान होने वाले सड़क हादसों को रोकने और बसों में सफर करने वाले यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए नोएडा रोडवेज विभाग अभी से अलर्ट मोड पर आ गया है. यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की ओर से एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति सीमा कम करने के बाद अब रोडवेज विभाग ने भी बसों के सुरक्षित संचालन को लेकर विशेष अभियान शुरू कर दिया है.
नोएडा रोडवेज के एआरएम रोहतास कुमार ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि यात्रियों की सुरक्षा विभाग की पहली प्राथमिकता है. सर्दी और कोहरे को देखते हुए नोएडा डिपो की सभी 188 बसों को सुरक्षित संचालन के लिए तैयार किया जा रहा है. इसके तहत बसों की तकनीकी जांच, फॉग लाइट, रिफ्लेक्टर और शीशों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. जिन बसों के शीशे टूटे हुए हैं, उन्हें ठीक कराया जा रहा है. वहीं, कोहरे में पीछे से आने वाले वाहनों को बस आसानी से दिखाई दे, इसके लिए पहले से लगे रिफ्लेक्टर के अलावा अतिरिक्त रिफ्लेक्टर भी लगाए जा रहे हैं.
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फॉग लाइट, रिफ्लेक्टर और टूटे शीशों की मरम्मत पर जोर: एआरएम रोहतास कुमार ने बताया कि केवल बसों को दुरुस्त करना ही नहीं, बल्कि चालकों और परिचालकों को भी कोहरे के दौरान सुरक्षित संचालन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है. उन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं कि शासन की ओर से निर्धारित सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करें और मौसम की स्थिति के अनुसार ही बसों का संचालन करें.
चालकों और परीचालकों को दिए जाने वाले दिशा निर्देश
फॉग लाइट का करें इस्तेमाल: कोहरे में बस की फॉग लाइट और अन्य जरूरी लाइटों का सही तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि सड़क और आसपास चल रहे वाहनों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सके.
रिफ्लेक्टर से मिलेगी पहचान: बसों पर अतिरिक्त रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, जिससे पीछे से आने वाले वाहन चालकों को कोहरे में भी बस की मौजूदगी का पता चल सके.
सुरक्षित दूरी बनाकर रखें: आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें, ताकि अचानक ब्रेक लगने की स्थिति में टक्कर से बचा जा सके.
ओवरटेक करने से बचें: कम दृश्यता के दौरान अनावश्यक ओवरटेकिंग न करें और सड़क पर बने लेन अनुशासन का पालन करें.
अत्यधिक कोहरे में रोक दें बस: यदि कोहरा इतना अधिक हो कि आगे का रास्ता साफ दिखाई न दे, तो बस को किसी सुरक्षित स्थान पर खड़ा करें. दृश्यता सामान्य होने के बाद ही आगे का सफर शुरू करें.
एआरएम रोहतास कुमार ने बताया कि विभाग का प्रयास है कि कोहरे के मौसम में बसों का संचालन पूरी सतर्कता और सुरक्षा मानकों के साथ किया जाए. चालक और परिचालक दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना विभाग की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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