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नोएडा: जनशिकायतों की अनदेखी पर पांच उपनिरीक्षक निलंबित, कई अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू

लक्ष्मी सिंह, पुलिस कमिश्नर, नोएडा ( ETV Bharat )

नोएडा: गौतमबुद्धनगर में जनशिकायतों की अनदेखी और उनके निस्तारण में लापरवाही बरतने पर पांच उपनिरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है. पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के तहत कई सहायक पुलिस आयुक्तों, थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों के खिलाफ भी प्रारंभिक जांच शुरू की गई है. पुलिस का कहना है कि जनशिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है. साथ ही चोरी और स्नैचिंग जैसी आपराधिक घटनाओं पर कार्रवाई में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी गई है.

गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट के मीडिया सेल प्रभारी सुबोध कुमार ने बताया कि शिकायतों की बढ़ती संख्या, शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से नहीं सुनने, उचित समाधान नहीं करने और असंतुष्ट फीडबैक मिलने के आधार पर पांच उपनिरीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के साथ उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है.