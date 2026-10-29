नोएडा: जनशिकायतों की अनदेखी पर पांच उपनिरीक्षक निलंबित, कई अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू
गौतमबुद्धनगर में जनशिकायतों की अनदेखी और उनके निस्तारण में लापरवाही बरतने पर पांच उपनिरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है.
Published : October 29, 2026 at 6:29 PM IST
नोएडा: गौतमबुद्धनगर में जनशिकायतों की अनदेखी और उनके निस्तारण में लापरवाही बरतने पर पांच उपनिरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है. पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के तहत कई सहायक पुलिस आयुक्तों, थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों के खिलाफ भी प्रारंभिक जांच शुरू की गई है. पुलिस का कहना है कि जनशिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है. साथ ही चोरी और स्नैचिंग जैसी आपराधिक घटनाओं पर कार्रवाई में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी गई है.
गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट के मीडिया सेल प्रभारी सुबोध कुमार ने बताया कि शिकायतों की बढ़ती संख्या, शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से नहीं सुनने, उचित समाधान नहीं करने और असंतुष्ट फीडबैक मिलने के आधार पर पांच उपनिरीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के साथ उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है.
इन पांच उपनिरीक्षकों पर हुई कार्रवाई
निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में थाना सेक्टर-24 के चौकी प्रभारी मोरना उपनिरीक्षक अजित सिंह और चौकी प्रभारी सेक्टर-12/22 उपनिरीक्षक अक्षय प्रताप शामिल हैं. इनके अलावा थाना जेवर की आरआर साइट चौकी के प्रभारी उपनिरीक्षक बिरजलाल, थाना सूरजपुर की कस्बा सूरजपुर चौकी के प्रभारी उपनिरीक्षक कपिल पांडे और कचहरी सूरजपुर चौकी के प्रभारी उपनिरीक्षक अनिल कुमार को भी निलंबित किया गया है.
कई एसीपी और थाना प्रभारियों के खिलाफ जांच
जनशिकायतों को गंभीरता से नहीं सुनने और उनका समुचित समाधान नहीं करने के आरोपों में एसीपी-2 नोएडा, एसीपी-2 ग्रेटर नोएडा और एसीपी-4 ग्रेटर नोएडा समेत कई अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है. इसके साथ ही थाना सेक्टर-113, थाना बीटा-2 और थाना दादरी के प्रभारी निरीक्षकों तथा कई चौकी प्रभारियों के खिलाफ भी प्रारंभिक जांच शुरू की गई है.
चोरी और स्नैचिंग की घटनाओं पर भी सख्ती
पुलिस कमिश्नरेट ने चोरी, वाहन चोरी और स्नैचिंग जैसी घटनाओं की रोकथाम में लापरवाही बरतने वाले अन्य चौकी प्रभारियों और हल्का प्रभारियों को भी कड़ी चेतावनी दी है. इन मामलों में समुचित कार्रवाई नहीं कर पाने के संबंध में संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है. पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया है कि ड्यूटी में लापरवाही या शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने जनसुनवाई, ऑनलाइन शिकायतों और नागरिकों से जुड़ी समस्याओं का निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण अपनी प्राथमिकता बताया है.
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