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नोएडा पुलिस का अपराधियों पर कड़ा प्रहार, तीन दिन में 68 लोगों के खिलाफ हुई सख्त कार्रवाई

नोएडा में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लिए गौतमबुद्धनगर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर नोएडा जोन पुलिस ने तीन दिवसीय विशेष अभियान चलाकर अपराध और गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त लोगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की. अभियान के दौरान पुलिस ने साफ संदेश दिया कि त्योहार की आड़ में माहौल बिगाड़ने और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

अवैध शराब के कारोबारियों पर चला पुलिस का डंडा

पुलिस उपायुक्त नोएडा प्रीति यादव और अपर पुलिस उपायुक्त अभय कुमार मिश्रा के पर्यवेक्षण में चलाए गए इस अभियान के दौरान शस्त्र अधिनियम के तहत 12, जुआ अधिनियम के तहत 7, एनडीपीएस अधिनियम के तहत 6 और आबकारी अधिनियम के तहत 43 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई. इस तरह इन चार अधिनियमों के तहत कुल 68 लोगों पर पुलिस का शिकंजा कसा गया. इसके अलावा गुंडा अधिनियम के तहत 5 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है. नोएडा के अपर पुलिस उपायुक्त अभय कुमार मिश्रा. ETV (ETV Bharat) इसे भी पढ़ें: नोएडा में सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-4 तक मेट्रो रेल परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी, ₹2390 करोड़ होंगे खर्च