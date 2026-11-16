नोएडा पुलिस का अपराधियों पर कड़ा प्रहार, तीन दिन में 68 लोगों के खिलाफ हुई सख्त कार्रवाई
नोएडा में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर नोएडा जोन पुलिस ने तीन दिवसीय विशेष अभियान चलाकर अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की.
Published : November 16, 2026 at 4:34 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लिए गौतमबुद्धनगर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर नोएडा जोन पुलिस ने तीन दिवसीय विशेष अभियान चलाकर अपराध और गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त लोगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की. अभियान के दौरान पुलिस ने साफ संदेश दिया कि त्योहार की आड़ में माहौल बिगाड़ने और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.
अवैध शराब के कारोबारियों पर चला पुलिस का डंडा
पुलिस उपायुक्त नोएडा प्रीति यादव और अपर पुलिस उपायुक्त अभय कुमार मिश्रा के पर्यवेक्षण में चलाए गए इस अभियान के दौरान शस्त्र अधिनियम के तहत 12, जुआ अधिनियम के तहत 7, एनडीपीएस अधिनियम के तहत 6 और आबकारी अधिनियम के तहत 43 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई. इस तरह इन चार अधिनियमों के तहत कुल 68 लोगों पर पुलिस का शिकंजा कसा गया. इसके अलावा गुंडा अधिनियम के तहत 5 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है.
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शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई
नोएडा के अपर पुलिस उपायुक्त अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई है. धारा 110जी के तहत 33 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि धारा 126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत 186 वादों में कुल 764 व्यक्तियों को पाबंद किया गया.
एडीसीपी का कहना हैं कि यह अभियान असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश देने के उद्देश्य से चलाया गया है. उन्होंने बताया कि त्योहार के दौरान शांति भंग करने, अवैध शराब बेचने, नशे का कारोबार करने और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी. जरूरत पड़ने पर आगे भी इसी तरह अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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