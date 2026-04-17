नोएडा पुलिस ने सपा और CPM के प्रतिनिधिमंडल को बॉर्डर पर रोका, प्रदर्शनकारी मजदूरों से जा रहे थे मिलने
नोएडा में प्रदर्शनकारी मजदूरों के हालात का जायजा लेने जा रहे सपा और CPM के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने बॉर्डर पर रोका.
Published : April 17, 2026 at 4:16 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में श्रमिकों का प्रदर्शन अब शांत तो हो चला है. श्रमिकों के आंदोलन को सरकार द्वारा उनकी वेतन वृद्धि की मांग को मानते हुए समाप्त कराया गया था. वहीं, अब यह पूरा मामला राजनीतिक रूप लेता जा रहा है, मजदूर अपनी मांगों को मनवाने के बाद कंपनियों में अपने काम पर लौट गए हैं. जबकि, अब राजनीतिक दल जिन जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ हुई है और जिन मजदूर नेताओं को प्रशासन द्वारा हाउस अरेस्ट किया गया है, उनसे मिलने के लिए नोएडा आने का सिलसिला शुरू हो गया है.
इसी कड़ी में यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल नोएडा के प्रदर्शनकारी मजदूरों से मिलने के लिए रवाना हुआ. इस दौरान नोएडा पुलिस ने डीएनडी फ्लाईवे पर इस डेलिगेशन को रोक लिया. काफी देर तक फ्लाईवे पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, पर पुलिस ने किसी भी नेता को नोएडा में नहीं आने दिया. फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे, इस दौरान पुलिस के द्वारा सभी को पुलिस लाइन ले जाया गया. जानकारी के अनुसार, पुलिस ने सपा नेताओं को पहले ही नोटिस जारी कर नोएडा न आने की हिदायत दी थी.
Noida, Uttar Pradesh: LoP in UP Assembly and Samajwadi Party MLA Mata Prasad Pandey says, " we have come here for the workers who have faced injustice, exploitation, and non-payment of wages. when they raised their voices, the government did not pay attention, and instead lathi… pic.twitter.com/VDt4iUGd3N— IANS (@ians_india) April 17, 2026
यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता (LoP) माता प्रसाद पांडे कहते हैं, "हम यहां उन मज़दूरों के लिए आए हैं जिन्हें अन्याय, शोषण और मज़दूरी न मिलने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है. जब उन्होंने अपनी आवाज उठाई, तो सरकार ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि इसके विपरीत उन पर लाठीचार्ज किया गया. उन्हें गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया गया. हम यहां उन्हीं मज़दूरों से बात करने आए हैं." सपा नेता ने ये भी आरोप लगाया है कि सरकार लोकतंत्र की अवहेलना कर रही है. उनके नेताओं को नजरबंद कर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है.
#WATCH नोएडा, उत्तर प्रदेश: समाजवादी पार्टी और (CPI(M)) के डेलीगेशन नोएडा में घुसने से रोके जाने के बाद DND फ्लाईवे पर सड़क पर बैठ गए।— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 17, 2026
नेता नोएडा में विरोध कर रहे फैक्ट्री कर्मचारियों से मिलने जा रहे थे। pic.twitter.com/aww1nsp5mS
वहीं, सीपीएम के प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं का कहना है, ''सरकार अपनी कमियों और कमजोरियों को छुपाने के लिए हम पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है. सरकार किसी भी हाल में हमें पीड़ितों से मिलने नहीं देना चाहती है, क्योंकि उनकी नाकामियां सामने आ जाएगी.'' सीपीएम नेताओं ने यह भी कहा कि उन्हें प्रदेश सरकार या जिला प्रशासन की धमकियों से कोई डर नहीं है, वह यहां किसी प्रकार का दंगा भड़काने नहीं आए हैं, बल्कि पीड़ितों का हाल जानने आए हैं.
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