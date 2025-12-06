ETV Bharat / state

याकूबपुर हत्याकांड का नोएडा पुलिस ने किया पर्दाफाश, आरोपी बिहार से गिरफ्तार, जानें क्या है पूरा मामला

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने युवती की हत्या की बात स्वीकार कर ली है.

नोएडा पुलिस ने याकूबपुर हत्याकांड का किया खुलासा
नोएडा पुलिस ने याकूबपुर हत्याकांड का किया खुलासा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 6, 2025 at 6:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना फेस-2 इलाके में 28 नवंबर की रात हुई सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने शनिवार को खुलासा किया. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को बिहार के भोजपुर से गिरफ्तार किया. फिर न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर आरोपी को नोएडा लाया गया. फिलहाल इस मामले में अब आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है.

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने युवती की हत्या की बात स्वीकार कर ली है. घटना के पीछे की कहानी यह है कि आरोपी कृष्ण कुमार और मृतका लगभग तीन साल पहले सेक्टर 137, नोएडा में एक साथ काम करते थे, जहां दोनों के बीच दोस्ती हुई थी. आरोपी ने मृतका से शादी के लिए कहा, लेकिन उसने साफ़ मना कर दिया.

नोएडा पुलिस ने याकूबपुर हत्याकांड का किया खुलासा (ETV Bharat)

इस बीच, आरोपी चोरी के आरोप में जेल चला गया. वहीं, जेल से छूटने के बाद उसने दोबारा मृतका से बात करने की कोशिश की, लेकिन युवती ने सख्ती से बात करने से मना कर दिया, जिससे नाराज होकर आरोपी 28 नवंबर की रात याकूबपुर में मृतका के किराए के मकान में पहुंचा और अवैध पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी. हत्या के बाद वह मौके से भाग निकला और गुजरात होते हुए अपने बिहार चला गया.

आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की तीन टीमें लगाई गई थी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार में उसके ठिकानों पर तलाश की. अंत: बिहार पुलिस की सहायता से आरोपी को भोजपुर से गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त अवैध पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. आरोपी ने मृतका की बहनों पर भी जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन पिस्टल में गोली फंस जाने के कारण वह सफल नहीं हो सका था.

ये भी पढ़ें:

  1. ग्रेटर नोएडा में पुलिस और गौकशी गैंग के बीच मुठभेड़, एक बदमाश घायल, एक फरार
  2. नोएडा: चोरी के लिए 'हाई-टेक' तरीका अपनाता था गैंग, पुलिस की गिरफ्त में आए 4 'टाइल्स चोर'
  3. नोएडा में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

YAKUBPUR MURDER
नोएडा याकूबपुर हत्याकांड
NOIDA MURDER
NOIDA CRIME UPDATE
YAKUBPUR MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.