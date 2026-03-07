ETV Bharat / state

नोएडा पुलिस ने सुलझाई महिला के मौत की गुत्थी,पंचशील अण्डरपास के पास मिला था शव

पुलिस ने सुलझाई महिला की हत्या की गुत्थी, प्रेमी गिरफ्तार पुलिस ने हत्या के आरोपी विक्की पुत्र मोहनलाल माथुर को सेक्टर-129 से गिरफ्तार किया है, एडिशनल डीसीपी नोएडा ने बताया कि मामला 2 मार्च 2026 का है, जब नोएडा एक्सप्रेस-वे के पास पंचशील अण्डरपास के पास सर्विस रोड के किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी.

नई दिल्ली/नोएडा : नोएडा के थाना एक्सप्रेस-वे पुलिस ने एक महिला की हत्या के सनसनीखेज मामले को सुलझाते हुए आरोपी प्रेमी को आज शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है. प्यार, पैसा और फिर कत्ल इस खौफनाक खेल में एक विवाहित महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी. पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल कार और लूट के 3 लाख रुपये भी बरामद कर लिए हैं

पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. जांच में मृतका की पहचान दिल्ली निवासी महिला के रूप में हुई. जब 'मैनुअल इंटेलिजेंस' और 'इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस' का जाल बिछाया, तो शक की सुई महिला के प्रेमी विक्की की तरफ घूमी. शुक्रवार की रात, पुलिस ने सेक्टर-129 से विक्की को गिरफ्तार कर लिया .



एडिसीपी मनीषा सिंह ने दी मामले की जानकारी

जब पुलिस ने गंभीरता से पूछताछ की तो हत्या के मोटिव का खुलासा हुआ, जिसने सबको चौंका दिया. आरोपी विक्की और मृतक महिला के बीच प्रेम संबंध थे. मृतका शादीशुदा थी, लेकिन वह विक्की के साथ रहना चाहती थी. इसी चाहत में वह अपने घर से 3 लाख रुपये नकद लेकर विक्की के पास आई थी लेकिन विक्की को महिला से प्यार नहीं उसका पैसा चाहिए था.

पैसों के लालच में आकर प्रेमी ने की महिला की हत्या

पैसों के लालच में आकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद विक्की ने बेरहमी से महिला की गला दबाकर हत्या कर दी और उसका शव सर्विस लेन पर फेंककर फरार हो गया. मिली जानकारी के अनुसैर महिला विक्की से शादी कर उसके साथ रहना चाहती थी और इसके लिए वो उसपर दबाव बना रही थी जिसकी वजह से आरोपी ने उसकी हत्या कर दी.

कार और लूट के 3 लाख रुपये बरामद

पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल कार और लूट के 3 लाख रुपये भी बरामद कर लिए हैं. मामले में बीएनएस की धाराओं के साथ अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.

