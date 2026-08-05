नोएडा: पुलिस ने एक करोड़ रुपए से अधिक की चांदी और सोने के जेवरात लूट का किया खुलासा, पांच आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली निवासी एक ज्वेलर के मुनीम से 2 अगस्त को डेढ़ करोड़ रुपए की चांदी और सोने के जेवरात लूटने का मामला सामने आया था.
Published : August 5, 2026 at 8:30 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा-2 पुलिस ने दिल्ली के रहने वाले एक ज्वेलर के मुनीम और कर्मचारी से हथियार के बल पर करीब डेढ़ करोड़ रुपए के सोने के जेवरात और कच्ची चांदी लूटने वाले पांच बदमाशों को आज बुधवार को गिरफ्तार किया है. इनके पास से पुलिस ने लूटी हुई चांदी, सोने के जेवरात, घटना में प्रयुक्त कार, देशी तमंचा और कारतूस आदि बरामद किया है.
डीसीपी ग्रेटर नोएडा रवि शंकर निम ने बताया कि 2 अगस्त को दिल्ली के रहने वाले एक ज्वेलर के मुनीम राम प्रकाश शर्मा ने थाना बीटा दो में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह कार में सवार होकर अपने एक साथी संग कच्ची चांदी और सोने के जेवरात लेकर दिल्ली से आगरा जा रहे थे. तभी परी चौक के पास कार सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने उनकी कार को ओवर टेक करके रोका, तथा कहा कि तुमने हमारी कार में टक्कर मारी है.
Zero Tolerance Against Crime–— POLICE COMMISSIONERATE GAUTAM BUDDH NAGAR (@noidapolice) August 5, 2026
थाना बीटा-2(ग्रेटर नोएडा) पुलिस, एसओजी ग्रेटर नोएडा एवं थाना इकोटेक-1 पुलिस द्वारा चाँदी व्यापारी से हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
कब्जे से लूटा गया सम्पूर्ण माल पीली धातु के 05 हार, 02 मंगलसूत्र, 29… https://t.co/x37BRH8Vaa pic.twitter.com/Gm69J7zG9z
डेढ़ करोड़ रुपए की चांदी और सोने के जेवरात की लूट
पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पीड़ित और उनके चालक को अपनी कार में बैठा लिया तथा उनकी कार लेकर बदमाशों का एक साथी उनके पीछे-पीछे चलने लगा. उन्होंने आरोपियों से पूछा कि आपकी कार में कितने का नुकसान हुआ है, तो बदमाशों ने कहा कि ढाई हजार रुपए का. उन्होंने अपने पास रखें 8 हजार रुपए में से ढाई हजार रुपए निकाल कर उन्हें देना चाहा तो उन्होंने 8 हजार रुपए छीन लिया. बदमाशों ने मुनीम की कार जिसे उनका एक साथी चला कर पीछे आ रहा था, उसमें रखा हुआ सोने- चांदी से भरा हुआ थैला ले लिया तथा पीड़ित और उसके साथी को उनकी कार वापस दे दिया.
लूट केलिए कई दिन से की जा रही थी रेकी
उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि आरोपी घटना को अंजाम देकर जुनेदपुर गांव के जंगल में पहुंचे. वहां पहले से इनका इंतजार कर रहे इनके अन्य साथियों के साथ मिले. उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि कमलकांत इस गिरोह का सरगना है. उसने दिल्ली के ज्वेलर की दुकान की कई दिनों तक रेकी की. उसके बाद उसने अपने साथियों को घटना वाले दिन सूचना दिया कि रविवार की रात को टोयोटा इटीयोस गाड़ी में ज्वेलरी रखकर कुछ लोग दिल्ली से आगरा जाएंगे. इसके बाद बदमाशों ने योजना बनाई तथा दो कार, जिसमें बलेनो कार में तीन बदमाश और स्विफ्ट कार में कमलकांत और उसका साथी पीड़ित की कार का दिल्ली से पीछा करने लगे.
पांच आरोपी गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के जुनैदपुर गांव के पास जाकर कमलकांत अपने साथी संग खेत में रुक गया और उसके तीन साथी मुनीम के साथ हथियार के बल पर वारदात को अंजाम दे रहे थे. उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके नाम अंकुर पुत्र जयवीर, अमित पुत्र जयवीर, सोहित बंसल पुत्र बृजपाल बंसल, हिमांशु पुत्र बृजेश और कमलाकांत पुत्र बजरंग लाल है.
डीसीपी ग्रेटर नोएडा रवि शंकर निम ने बताया कि इनके पास से पुलिस ने लूटे हुए सोने के 5 हार, दो सोने के मंगलसूत्र, 29 सोने के पेंडल, 56 सोने की जनानी अंगूठी, 34 सोने की पुरुष की अंगूठी, 18 सोने के लॉकेट, 42 कान के झुमके तथा 12.138 किलोग्राम चांदी और घटना में प्रयुक्त बलेनो कार, तथा देशी तमंचा बरामद किया है. उन्होंने बताया कि इस घटना के अनावरण करने वाले पुलिस टीम को पुलिस आयुक्त ने नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है.
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