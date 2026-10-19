नवरात्रि का शानदार तोहफ़ा! नोएडा पुलिस ने 108 लोगों को लौटाया उनका खोया मोबाइल, खिल उठे चेहरे
बरामद किए गए इन मोबाइलों की कीमत करीब ₹25 लाख आंकी गई है.
Published : October 19, 2026 at 6:30 PM IST
नोएडा: मिशन शक्ति अभियान 6.0 और मिशन सहयोग के अंतर्गत नोएडा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. सर्विलांस सेल और सेक्टर-58 थाने की टीम ने सीईआईआर पोर्टल की मदद से विभिन्न कंपनियों के 108 गुमशुदा स्मार्टफोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए हैं. बरामद किए गए इन मोबाइलों की कीमत करीब ₹25 लाख आंकी गई है.
अक्सर भीड़-भाड़ वाले बाजारों, ऑटो, कैब, बस या मेट्रो में यात्रा के दौरान लोगों के फोन छूट या गिर जाते हैं. कई लोग तो इनके दोबारा मिलने की उम्मीद ही छोड़ चुके थे, लेकिन नोएडा कमिश्नरेट पुलिस की सर्विलांस टीम और महिला पुलिसकर्मियों की तत्परता ने तकनीकी विश्लेषण और सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से इन 108 फोन को ट्रेस किया.
फोन वापस पाकर चेहरों पर दिखी खुशी
फोन वापस पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ देखी गई. शालिनी माथुर कहती है कि दिल से शुक्रिया पूरी पुलिस टीम का. सतीश कुमार कहते है पहले मेरे पांच फोन खो चुके हैं, छठा फोन मुझे यूपी पुलिस के जरिए वापस मिला है. बहुत खुशी हुई." तो वही नेहा का कहना है कि हमें बहुत खुशी मिल रही है कि हमारा फोन मिल गया... हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी.
एडीसीपी नोएडा अभय कुमार मिश्रा का कहना है कि,
सीपी महोदया के निर्देशन में हमारी सीईआईआर टीम और थाना सेक्टर-58 की टीम द्वारा 108 मोबाइल रिकवर किए गए. इसमें विशेष बात यह रही कि हमारी महिला आरक्षियों और टीम ने मेहनत कर यह सफलता पाई. अधिकांश फोन महिलाओं के थे, जिन्हें नवरात्रि के अवसर पर मातृशक्ति को सुपुर्द किया गया है.
पुलिस के इस सराहनीय कार्य से न सिर्फ नागरिकों का विश्वास बढ़ा है, बल्कि त्योहार से ठीक पहले लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी लौट आई है.
ये भी पढ़ें