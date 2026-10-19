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नवरात्रि का शानदार तोहफ़ा! नोएडा पुलिस ने 108 लोगों को लौटाया उनका खोया मोबाइल, खिल उठे चेहरे

फोन वापस पाकर चेहरों पर दिखी खुशी ( ETV Bharat )

नोएडा: मिशन शक्ति अभियान 6.0 और मिशन सहयोग के अंतर्गत नोएडा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. सर्विलांस सेल और सेक्टर-58 थाने की टीम ने सीईआईआर पोर्टल की मदद से विभिन्न कंपनियों के 108 गुमशुदा स्मार्टफोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए हैं. बरामद किए गए इन मोबाइलों की कीमत करीब ₹25 लाख आंकी गई है.

अक्सर भीड़-भाड़ वाले बाजारों, ऑटो, कैब, बस या मेट्रो में यात्रा के दौरान लोगों के फोन छूट या गिर जाते हैं. कई लोग तो इनके दोबारा मिलने की उम्मीद ही छोड़ चुके थे, लेकिन नोएडा कमिश्नरेट पुलिस की सर्विलांस टीम और महिला पुलिसकर्मियों की तत्परता ने तकनीकी विश्लेषण और सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से इन 108 फोन को ट्रेस किया.