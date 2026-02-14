नोएडा: मसाज की आड़ में चल रहा था देह व्यापार का का धंधा, ताबड़तोड़ छापे में पकड़े गए कई लड़के-लड़कियां
नोएडा के सेक्टर-49 क्षेत्र में पुलिस ने तीन स्पा-मसाज सेंटरों पर छापेमारी कर कथित देह व्यापार नेटवर्क का खुलासा किया.
Published : February 14, 2026 at 2:31 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के सेक्टर-49 थाना क्षेत्र में पुलिस, एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संयुक्त टीम ने एक साथ तीन स्पा-मसाज सेंटरों पर छापेमारी की. आरोप था कि स्पा सेंटरों की आड़ में शहर के कई इलाकों में देह व्यापार का अवैध नेटवर्क संचालित हो रहा है. पुलिस ने मौके से कई युवक-युवतियों को हिरासत में लिया, जिनमें से कुछ आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए.
पुलिस के अनुसार कुछ लोग आपत्तिजनक हालत में मिले, जिन्हें पूछताछ के लिए थाना सेक्टर-49 लाया गया. छापेमारी के दौरान स्पा सेंटरों से कई दस्तावेज, रजिस्टर और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं. अब इन दस्तावेजों की जांच कर नेटवर्क के अन्य कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं.
नोएडा की एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि यह अवैध गतिविधि वाट्सऐप ग्रुप के माध्यम से संचालित की जा रही थी. इस नेटवर्क से जुड़े लोग कस्टमर को महिलाओं की तस्वीरें भेजकर स्पा सेंटरों में बुलाते थे, जहां मसाज और पार्लर सेवाओं की आड़ में देह व्यापार कराया जाता था. पुलिस को मौके से कुछ डिजिटल सबूत, मोबाइल चैट और रजिस्टर मिले हैं, जिनके आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस गिरोह से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं और यह धंधा कब से चल रहा था.
उन्होंने आगे कहा कि अनैतिक कार्यों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. फिलहाल जांच जारी है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी. इस धंधे में और कितने लोग शामिल है इसकी भी जानकारी की जा रही है.
ये भी पढ़ें: