नोएडा में 'मिडनाइट ऑपरेशन', वाहन चोरी और स्नैचिंग करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश
नोएडा में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की. इस दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
Published : May 7, 2026 at 3:49 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में वाहन चोरी और स्नैचिंग करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का थाना फेस-1 पुलिस ने आज गुरुवार को भंडाफोड़ किया है, जो दिल्ली-NCR में आतंक का पर्याय बना हुआ था. पुलिस ने घेराबंदी कर 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर 17 मोटरसाइकिल और स्कूटी, स्नैचिंग किये हुए 8 मोबाइल फोन और हथियार बरामद हुए है. इनमें से 9 वाहन तो ऐसे हैं, जो पहले से ही दिल्ली-NCR के अलग-अलग थानों में चोरी के दर्ज मुकदमों से जुड़े हैं. पकडे गए आरोपियों पर दर्जनों लूट और चोरी के मुक़दमे दर्ज हैं.
नोएडा में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में फेस-1 पुलिस ने बड़ी सफलता हाथ लगी, जब एक इनपुट पुलिस टीम ने सेक्टर-8 के एक खाली प्लॉट में छापेमारी कर 3 शातिर अभियुक्तों सूरज उर्फ़ चीढा, अनिल उर्फ गोलू और सुशील उर्फ बाबा को धर दबोचा. इनकी गिरफ्तारी के साथ ही वाहन चोरी की दर्जनों वारदातों का खुलासा हुआ है. पुलिस ने इन चोरों के पास से जो बरामद किया है, उसे देखकर हर कोई हैरान है.
एडिसीपी नोएडा मनीषा सिंह का कहना है कि पकड़े गए ये शातिर चोर किसी प्रोफेशनल इंजीनियर की तरह काम करते थे. पहले कंपनियों और सोसायटियों के बाहर खड़े वाहनों की रेकी करते थे. फिर लॉक तोड़कर वाहन उड़ा लेते और फिर उसे किसी गली या मोहल्ले में कुछ दिन के लिए लावारिस छोड़ देते थे. जब मामला शांत होता, तो सारे वाहनों को सेक्टर-8 के खाली प्लॉट जैसे ठिकानों पर इकट्ठा कर लेते थे.
एडीसीपी नोएडा का कहना कि ये गैंग चोरी की इन्हीं बाइकों का इस्तेमाल मोबाइल स्नैचिंग में करते थे और पकड़े जाने से बचने के लिए हमेशा अवैध चाकू साथ रखते थे. ये आरोपी चोरी के वाहनों को सस्ते दामों में बेचकर खर्चे पूरे करते थे. आरोपियों के खिलाफ थाना फेज-1 में बीएनएस (BNS) और आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है. अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस गैंग के तार और कहाँ-कहाँ जुड़े हैं.
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