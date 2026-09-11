BRICS Summit 2026: नोएडा पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, 13 सितंबर तक इन रास्तों पर रहेगा भारी डायवर्जन
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर नोएडा पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी.
Published : September 11, 2026 at 5:31 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: राजधानी दिल्ली में आयोजित हो रहे ऐतिहासिक 'BRICS Summit 2026' (ब्रिक्स शिखर सम्मेलन) के मद्देनजर सुरक्षा और सुगम यातायात प्रबंधन के लिए गौतमबुद्ध नगर यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी और डायवर्जन प्लान जारी किया है. इसके तहत 13 सितंबर तक दिल्ली में प्रवेश कर अन्य राज्यों और शहरों की ओर जाने वाले गैर-गंतव्य व्यावसायिक वाहनों के दिल्ली प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
डीसीपी ट्रैफिक अभय मिश्रा ने बताया कि, यह प्रतिबंध हल्के, मध्यम एवं भारी सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों पर लागू होगा. आम यात्रियों और दिल्ली जाने वाले गंतव्य वाहनों के आवागमन पर कोई रोक नहीं है. आपातकालीन सेवाओं एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि को बिना किसी बाधा के सुरक्षित निकाला जाएगा.
नोएडा पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी
- चिल्ला बॉर्डर: चिल्ला रेड लाइट से दिल्ली प्रवेश कर आगे जाने वाले वाहन रेड लाइट से यू-टर्न लेकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे होकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (EPE) के रास्ते गंतव्य की ओर जाएंगे.
- डीएनडी फ्लाईवे: डीएनडी टोल प्लाजा से दिल्ली प्रवेश करने वाले वाहन टोल प्लाजा से यू-टर्न लेकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उपयोग करेंगे.
- कालिंदी कुंज बॉर्डर: कालिंदी कुंज यमुना बॉर्डर से दिल्ली जाने वाले वाहनों को यमुना नदी से पहले अंडरपास तिराहे से डायवर्ट किया जाएगा, जो एक्सप्रेसवे से होते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ निकलेंगे.
- यमुना एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहन: यमुना एक्सप्रेसवे से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे होकर दिल्ली जाने वाले वाहन जीरो प्वाइंट से परीचौक, पी-3, कासना, सिरसा होते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का मार्ग लेंगे.
- परीचौक से जाने वाले वाहन: परीचौक से दिल्ली की ओर जाने वाले भारी व मध्यम वाहन पी-3, कासना, सिरसा होकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से गुजरेंगे.
- यमुना एक्सप्रेसवे (फलैदा कट डायवर्जन): फलैदा कट, रबुपुरा से सर्विस रोड होकर गलगोटिया, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से पुस्ता तिराहा, होंडा सीएल चौक, कस्बा कासना होते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ओर भेजा जाएगा.
डीसीपी ट्रैफिक अभय मिश्रा ने बताया कि सभी भारी और वाणिज्यिक वाहनों को ईस्टर्न व वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जैसे वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया गया है, ताकि शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रहे और आम जनता को जाम से बचाया जा सके. साथ ही डीसीपी ने चालकों से जाम और असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों (ईस्टर्न/वेस्टर्न पेरिफेरल) का उपयोग करने की सलाह दी. इसके आलावा उन्होंने किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क करने की अपील की.
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