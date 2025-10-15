ETV Bharat / state

नोएडा पुलिस ने अवैध पटाखा बिक्री पर कसा शिकंजा, लाखों के पटाखे के साथ 6 गिरफ्तार

नई दिल्ली/नोएडा : नोएडा पुलिस ने बुधवार को अवैध रूप से पटाखे बेचने वाले और भंडारण करने वाले लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चला रखा है जिसके तहत गौतम बुद्ध नगर जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में लाखों के पटाखों के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है.

डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद के अनुसार थाना 39 पुलिस ने एक गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित पटाखे की बिक्री करने वाले आरोपी धीरज को गांव हाजीपुर से गिरफ्तार किया है. उसके कब्जे से विभिन्न प्रकार के चार कार्टून और 12 प्लास्टिक के बोरों में रखे हुए अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत बाजार में लाखों रुपए है.

नोएडा के सेक्टर थाना 113 पुलिस ने भी एक गोपनीय सूचना पर रजनीश और अजीत नाम के दो लोगों को गिरफ्तार किया है इनके पास से पुलिस ने लाखों रुपए कीमत के पटाखे बरामद किए हैं. यह पटाखे दोनों एक वाहन में भरकर बचने के लिए जा रहे थे, इस दौरान पृथला पर चेकिंग कर रही कोतवाली 113 पुलिस ने दोनों को अवैध पटाखो के साथ गिरफ्तार किया है.