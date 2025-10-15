ETV Bharat / state

नोएडा पुलिस ने अवैध पटाखा बिक्री पर कसा शिकंजा, लाखों के पटाखे के साथ 6 गिरफ्तार

गौतम बुद्ध नगर जिले में पुलिस ने अवैध रूप से पटाखे बेचने वाले और भंडारण करने वाले लोगों के खिलाफ चलाया अभियान, 6 गिरफ्तार.

नोएडा पुलिस ने लाखों के अवैध पटाखे किए जब्त
नोएडा पुलिस ने लाखों के अवैध पटाखे किए जब्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 15, 2025 at 6:22 PM IST

Updated : October 15, 2025 at 6:31 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा : नोएडा पुलिस ने बुधवार को अवैध रूप से पटाखे बेचने वाले और भंडारण करने वाले लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चला रखा है जिसके तहत गौतम बुद्ध नगर जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में लाखों के पटाखों के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है.

डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद के अनुसार थाना 39 पुलिस ने एक गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित पटाखे की बिक्री करने वाले आरोपी धीरज को गांव हाजीपुर से गिरफ्तार किया है. उसके कब्जे से विभिन्न प्रकार के चार कार्टून और 12 प्लास्टिक के बोरों में रखे हुए अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत बाजार में लाखों रुपए है.

नोएडा के सेक्टर थाना 113 पुलिस ने भी एक गोपनीय सूचना पर रजनीश और अजीत नाम के दो लोगों को गिरफ्तार किया है इनके पास से पुलिस ने लाखों रुपए कीमत के पटाखे बरामद किए हैं. यह पटाखे दोनों एक वाहन में भरकर बचने के लिए जा रहे थे, इस दौरान पृथला पर चेकिंग कर रही कोतवाली 113 पुलिस ने दोनों को अवैध पटाखो के साथ गिरफ्तार किया है.

डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने दी अवैध पटाखा के खिलाफ अभियान की जानकारी (ETV Bharat)

ग्रेटर नोएडा के कासना थाना पुलिस ने एक सूचना के आधार पर आरोपी प्रमोद कुमार को गांव डढ़ा सर्विस रोड से गिरफ्तार किया है दोनों के कब्जे से करीब 4 लाख रुपये के अवैध पटाखें बरामद किए गए है. थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने भी एक सूचना के आधार पर ज्ञानेंद्र और श्रीराम गुप्ता को गिरफ्तार किया है, इनके पास से 30 बड़े कार्टून जो छोटा हाथी मे भर कर ले जाया जा रहा था जिसमें लाखों कीमत के पटाखे बरामद हुए हैं. डीसीपी का कहना है कि कोर्ट के निर्देश के तहत अवैध पटाखों के खिलाफ यह अभियान अभी लगातार जारी रहेगा.

Last Updated : October 15, 2025 at 6:31 PM IST

