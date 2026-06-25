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नोएडा पुलिस का ड्रग्स पर प्रहार; दो शातिर तस्कर गिरफ्तार, 62 किलोग्राम गांजा बरामद

रेलवे सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर ट्रेन की बोगियों में भरकर आ रहा था गांजा

नोएडा पुलिस का ड्रग्स पर प्रहार
नोएडा पुलिस का ड्रग्स पर प्रहार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 25, 2026 at 8:46 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा पुलिस ने गुरुवार को रेलवे के सुरक्षा चक्र को ठेंगा दिखाकर पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक ट्रेन के जरिए हो रही गांजे की तस्करी का पर्दाफाश किया है. इस मामले में पुलिस ने दो अंतर्राज्यीय नशा तस्कर को भी गिरफ्तार किया है. इन तस्करों के पास से 62.4 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 16 लाख रुपये है. आरोपी ट्रेन की अलग-अलग बोगियों में पैकेट रखकर इस अवैध धंधे को अंजाम दे रहा था.

एडीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि फेज वन थाना पुलिस ने गुरुवार को सेक्टर-8 स्थित नर्सरी गेट के पास से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. तस्करों की पहचान मुजफ्फर अंसारी और टिंकू के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, दोनों लंबे समय से गांजा तस्करी के धंधे में शामिल है और पश्चिम बंगाल से गांजे की खेप मंगाकर एनसीआर और दिल्ली में सप्लाई करते थे.

नोएडा पुलिस का ड्रग्स पर प्रहार; दो शातिर तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे गांजे को छोटे-छोटे पैकेटों में पैक कर ट्रेन के जरिए दिल्ली लाते थे. सफर के दौरान इन पैकेटों को अलग-अलग बोगियों में रखवा दिया जाता था ताकि एक साथ बड़ी खेप पकड़ी न जा सके. दिल्ली पहुंचने पर सभी पैकेटों को इकट्ठा कर एक बड़ी बोरी में भर लिया जाता था. इसके बाद किराये के ऑटो और ई-रिक्शा के माध्यम से नोएडा लाया जा रहा था.

अन्य आरोपियों की तलाश शुरू

बता दें कि इस खुलासे के बाद रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में होने वाली चेकिंग व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. यदि आरोपियों की बात सही है तो यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय हो सकता है. ऐसे में यह जानना जरूरी होगा कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में गांजा ट्रेन के जरिए दिल्ली तक कैसे पहुंचता रहा और सुरक्षा एजेंसियां इससे अनजान कैसे रहीं. पुलिस अधिकारी का कहना है कि बरामदगी के आधार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक नशीले पदार्थ की सप्लाई में किसी अन्य तस्कर या गिरोह की भूमिका तो नहीं है.

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