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नोएडा पुलिस का डबल क्रैकडाउन: नॉलेज पार्क में चल रहे ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश, डिजिटल अरेस्ट गिरोह के 7 सदस्य भी गिरफ्तार

एजुकेशन हब में नशे के सौदागरों का भंडाफोड़, नोएडा में डिजिटल अरेस्ट और ट्रेडिंग फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश.

नोएडा पुलिस का डबल क्रैकडाउन
नोएडा पुलिस का डबल क्रैकडाउन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 30, 2026 at 8:53 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने शिक्षण संस्थानों और हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों को निशाना बनाने वाले एक हाई प्रोफाइल ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने एक्सपोमार्ट जाने वाले रास्ते से घेराबंदी कर विदेशी और महंगी ड्रग्स सप्लाई करने वाले 4 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह नॉलेज पार्क इलाके के नामी स्कूल, कॉलेजों और हॉस्टलों में ड्रग्स का नेटवर्क चला रहा था.

एडीसीपी ग्रेटर नोएडा संतोष कुमार ने बताया कि पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. यह गिरोह 3 से 4 हजार रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से विदेशी ड्रग्स की सप्लाई नॉलेज पार्क इलाके के स्कूल, कॉलेज और हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों को करता था. पकड़े गए आरोपियों की पहचान इमरान, दीपक, शिवम और बॉबी के रूप में हुई है.

एडीसीपी ग्रेटर नोएडा संतोष कुमार को सुनिए (ETV Bharat)

एडीसीपी संतोष कुमार ने बताया कि फिलहाल पुलिस इनके बाकी साथियों और आपराधिक इतिहास की छानबीन कर रही है. इनके पास से पुलिस ने एक किलो 50 ग्राम शिलॉन्ग गांजा, 75 ग्राम कैलिफोर्निया OG वीड, 70 ग्राम शैम्पेन MD, 144 MDMA एक्स्टेसी गोलियां और 63 ग्राम हैश बरामद किया है.

डिजिटल अरेस्ट और ट्रेडिंग फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश

थाना फेस-3 पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट और ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गुरुवार को गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए महिला सहित 7 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह फर्जी कंपनियों के नाम पर 'म्यूल बैंक अकाउंट' (किराए के खाते) खुलवाकर साइबर अपराधियों को बेचता था, जिनमें देश भर से ठगी की रकम ट्रांसफर की जाती थी. पुलिस ने इनके कब्जे से 7 मोबाइल, चेकबुक और फर्जी लेटर हेड बरामद किए हैं.

स्वतंत्र कुमार सिंह, एडीसीपी सेन्ट्रल नोएडा को सुनिए (ETV Bharat)

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