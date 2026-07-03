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नोएडा: टैक्सी ड्राइवर और फेरीवाला निकले मोबाइल चोर, 49 चोरी के मोबाइल के साथ दो गिरफ्तार

नोएडा पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सक्रिय मोबाइल स्नैचिंग और चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है.

Mobile Snatching racket Busted
49 चोरी के मोबाइल के साथ दो गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 3, 2026 at 6:41 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना सेक्टर-20 पुलिस मैनुअल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सक्रिय मोबाइल स्नैचिंग और चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने सेक्टर-18 के पास से दो शातिर आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी संख्या में चोरी के मोबाइल फोन और अवैध हथियार बरामद हुए हैं.

एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी सर्विलांस के आधार पर सेक्टर-18 के सामने, पार्क के पास घेराबंदी करके दोनों अभियुक्तों को दबोचा. तलाशी के दौरान इनके पास से 49 चोरी के मोबाइल फोन और दो चाकू बरामद किए गए हैं. आरोपियों की पहचान 39 वर्षीय विक्की और 24 वर्षीय आसिफ के रूप में हुई है.

मनीषा सिंह, एडिशनल डीसीपी (ETV Bharat)

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी विक्की पेशे से टैक्सी चलाता है और आसिफ कपड़ों की फेरी लगाता है. दोनों काम के बहाने भीड़भाड़ वाले इलाकों की रेकी करते थे और लोगों के मोबाइल फोन चोरी कर फरार हो जाते थे. दोनों ने थाना सेक्टर-20 और सेक्टर-24 क्षेत्र में चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूल की.

इतना ही नहीं, दोनों का लंबा आपराधिक इतिहास है. विक्की पर इससे पहले दिल्ली के पहाड़गंज, पांडव नगर और नोएडा में लूट, मारपीट और आर्म्स एक्ट के करीब 6 गंभीर मामले दर्ज पाए गए हैं. वहीं आसिफ पर नोएडा के अलावा मथुरा के वृंदावन थाने में भी चोरी और आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज है. थाना सेक्टर-20 पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ BNS और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है. पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि ये चोरी के मोबाइल आगे किसे बेचते थे और इस नेटवर्क में कौन-कौन शामिल है.

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