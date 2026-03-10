ETV Bharat / state

नोएडा पुलिस ने किया फर्जी रिक्रूटमेंट सेंटर का पर्दाफाश, 4 महिलाओं समेत 6 शातिर गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आए अंतरराष्ट्रीय ठगी रैकेट के ये सदस्य है. जो देश-विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं को अपना शिकार बनाता था. एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया पुलिस ने चेकिंग के दौरान संदिग्ध लगने पर दो लोगों को हिरासत में लिया.

नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली से सटे नोएडा की थाना 113 पुलिस ने एक बड़े विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अंतरराष्ट्रीय रैकेट का आज मंगलवार को पर्दाफाश किया है. पुलिस ने सेक्टर-73 स्थित 'एंथूरियम बिजनेस पार्क' में छापेमारी कर 2 पुरुषों और 4 महिलाओं समेत कुल 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह सोशल मीडिया पर लुभावने विज्ञापन देकर बेरोजगार युवाओं को अपना शिकार बनाता था.

पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये लोग M/S RECRUITE SERVICE नाम की फर्जी कंपनी चला रहे थे. ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पर "WE ARE HIRING" के पेड विज्ञापन चलाते थे और विदेश में, खास तौर पर क्रूज शिप पर नौकरी दिलाने का झांसा देते थे.

विज्ञापनों के जरिए लोगों का डेटा इकट्ठा करना

एडिशनल डीसीपी ने बताया इस गैंग का मोडस ऑपेरंडी था, सोशल मीडिया विज्ञापनों के जरिए लोगों का डेटा इकट्ठा करना, पीड़ितों को कॉल कर 30 से 40 हजार रुपये तक की वसूली करना. विश्वास जीतने के लिए ईमेल के जरिए फर्जी जॉइनिंग लेटर भेजना और आफिस बदल कर गायब हो जाना.इस तरह ठगी कर मुनाफा आपस में बांट लेते थे.

छापेमारी के दौरान मिले कई इलेक्ट्रानिक्स सामान

इस काम करने के लिए इस गैंग ने एंथूरियम बिजनेस पार्क सेक्टर 73 आफिस रेंट पर ले रखा था, जहां पर की गई छापेमारी के दौरान 07 मोबाइल, 01 लैपटॉप, 05 मॉनिटर, 05 CPU (4 बड़े, 1 छोटा), 05 की-बोर्ड, 04 माउस और 01 राउटर।02 बैंक पासबुक, 01 एटीएम कार्ड, 20 डायरियां (नोटपैड), 02 मोहरें और 44 फोटोस्टेट दस्तावेज बरामद किए हैं.



