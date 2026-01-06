ETV Bharat / state

नोऐडा पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का किया भंडाफोड़, 8 करोड़ का फोन बरामद; 6 गिरफ्तार

अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 821 चोरी के मोबाइल फोन बरामद ( ETV Bharat )