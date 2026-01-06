नोऐडा पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का किया भंडाफोड़, 8 करोड़ का फोन बरामद; 6 गिरफ्तार
पुलिस ने बताया कि यह गैंग विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में सक्रिय होता था, जिनका निशाना भीड़-भाड़ वाले बाजार होते थे.
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना फेज-2 पुलिस ने एक अंतरराज्यीय गिरोह का मंगलवार को भंडाफोड़ करते हुए 6 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनके कब्जे से विभिन्न कंपनियों के 821 चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनकी अनुमानित कीमत 6 से 8 करोड़ रुपये आंकी जा रही है.
आरोपी श्याम राय और रोहित सैनी 12वीं पास हैं, जबकि गोविन्दा, प्रदीप, भरतीया महतो और शेखर पढ़े लिखे नहीं हैं. वहीं दो बाल अपचारी अनपढ़ हैं. डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि थाना फेज-2 पुलिस को उस वक्त एक बड़ी सफलता मिली जब ग्राम ककराला के पास चेकिंग के दौरान एक अंतरराज्यीय मोबाइल चोर गिरोह के 6 सदस्यों को दबोच लिया गया. इनके पास से पुलिस ने विभिन्न कंपनियों के 821 कीमती मोबाइल फोन बरामद किए हैं. बाजार में इनकी अनुमानित कीमत 6 से 8 करोड़ रुपये के बीच बताई जा रही है.
उन्होंने बताया कि पूछताछ में पता चला कि यह गैंग विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में सक्रिय होता था और इनका निशाना भीड़-भाड़ वाले बाजार और साप्ताहिक मंडियां होती थी. गिरोह के कुछ सदस्य लोगों का ध्यान भटकाते थे और मौके मिलते ही फोन चुरा लिया करते थे. फोन चोरी होते ही उसे तुरंत दूसरे साथी को पास कर दिया जाता था, ताकि पकड़े जाने पर कुछ न मिले. बाद में इन फोन को ट्रेन के जरिए झारखंड और बिहार ले जाकर सस्ते दामों पर बेच दिया जाता था. पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने इस बड़ी रिकवरी के लिए पुलिस टीम को 25,000 रुपये के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है.
