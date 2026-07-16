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ऑपरेशन 'Cy-Vajra': 60 करोड़ की साइबर ठगी का पर्दाफाश, एक नाइजीरियन समेत 49 गिरफ्तार

कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन 'Cy-Vajra' चलाकर एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है.

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60 करोड़ की साइबर ठगी का पर्दाफाश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 16, 2026 at 10:50 AM IST

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नोएडा: नोएडा में पुलिस ने एक बड़े साइबर नेटवर्क का भंडाफोड़ किया और 50 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया. कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान ऑपरेशन 'Cy-Vajra' चलाया. इसके तहत डिजिटल और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर की गई इस सघन छापेमारी में 60 करोड़ से अधिक की साइबर धोखाधड़ी का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. ​

पुलिस ने नोएडा में चल रहे 8 अवैध कॉल सेंटर्स का भंडाफोड़ किया है. इस दौरान 700 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की गई, जिसके बाद साइबर अपराधियों को 'म्यूल बैंक खाते बेचने और ठगी के नेटवर्क को सहयोग देने वाले 49 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें एक नाइजीरियन नागरिक भी शामिल है. इस अभियान के दौरान, 67 मोबाइल, 19 लैपटॉप, 76 सिम कार्ड, 81 डेबिट/क्रेडिट कार्ड और 5 लाख से अधिक कैश बरामद किया गया है. बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर पुलिस ने एक नाइजीरियाई नागरिक को भी दबोचा है, जिसके पास मिले डिजिटल साक्ष्यों का संबंध राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) की कई शिकायतों से पाया गया है.

शैव्या गोयल, डीसीपी साइबर (ETV Bharat)

डीसीपी साइबर शैव्या गोयल ने साफ किया है कि

साइबर अपराध के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति जारी रहेगी. साथ ही पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 या NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं.

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एक नाइजीरियन समेत 49 गिरफ्तार
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