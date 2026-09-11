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नोएडा पुलिस ने अंतर्राज्यीय कलुआ गैंग का किया भंडाफोड़, सरगना सहित 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया .

ग्रेटर नोएडा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया भंडाफोड़
ग्रेटर नोएडा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया भंडाफोड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 11, 2026 at 10:11 PM IST

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नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का आज शुक्रवार को पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बदमाशों की निशानदेही पर दिल्ली-एनसीआर से चोरी की गईं कुल 18 मोटरसाइकिलें और एक अवैध चाकू बरामद किया है. अब तक आरोपी सौ से अधिक वरदातों को अंजाम दे चुके है. एनसीआर में कलुआ गैंग के नाम से मशहूर गैंग का सरगना कलुआ भी गिरफ्तार किया गया है.

मुखबिर से मिले गोपनीय इनपुट के आधार पर एक्शन

ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र पुलिस ने कलुआ, नितिन पंडित और अनमोल भारती को दादरी थाना पुलिस ने मुखबिर से मिले गोपनीय इनपुट के आधार पर गिरफ्तार किया है. इन तीनों को ग्राम कोट के सर्विस रोड स्थित श्मशान घाट के पास घेराबंदी कर पकड़ा गया है, पकड़े गए सभी आरोपी दादरी थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं.

ग्रेटर नोएडा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया भंडाफोड़ (ETV Bharat)

दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में रेकी कर करता था चोरी

एडिशनल डीसीपी ग्रेटर नोएडा संतोष कुमार ने बताया कि यह गिरोह दिल्ली और एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में पहले रेकी करता था और फिर पलक झपकते ही दो-पहिया वाहनों को पार कर देता था. चोरी के बाद ये बाइकों को जंगलों या सुनसान ठिकानों पर छिपा देते थे और बाद में राह चलते लोगों को औने-पौने दामों में बेचकर पैसे आपस में बांट लेते थे, जिसे वे अपने शौक-मौज पर खर्च करते थे.

बीएनएस (BNS) की धारा 317(5) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज

एडिशनल डीसीपी ग्रेटर नोएडा संतोष कुमार ने बताया कि पकड़े गये बदमाशों के कब्जे और निशानदेही से चोरी की कुल 18 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं. इनमें से 4 गाजियाबाद और 3 गौतमबुद्धनगर से चोरी की कनेक्ट हो चुकी हैं, जबकि शेष वाहनों का विवरण खंगाला जा रहा है. आरोपियों के खिलाफ थाना दादरी में बीएनएस (BNS) की धारा 317(5) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है, साथ ही इनके पुराने आपराधिक इतिहास की भी गहनता से जांच की जा रही है.

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