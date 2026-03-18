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सोशल मीडिया पर विदेश टूर पैकेज का लुभावने विज्ञापन देकर लोगों के साथ ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार

पुलिस ने ठग को गिरफ्तार किया ( ETV BHARAT )