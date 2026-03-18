सोशल मीडिया पर विदेश टूर पैकेज का लुभावने विज्ञापन देकर लोगों के साथ ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
सिंगापुर और वियतनाम की सैर कराने का सपना दिखाकर यह आरोपी लाखों की चपत लगा चुका है.
Published : March 18, 2026 at 7:29 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: अगर आप भी छुट्टियों में विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर सस्ते टूर पैकेज देखकर खुश हो रहे हैं, तो सावधान हो जाइए. नोएडा की साइबर क्राइम पुलिस ने एक ऐसे ही शातिर ठग को को गिरफ्तार किया है, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लुभावने विज्ञापन देकर लोगों के साथ ठगी कर रहा था. सिंगापुर और वियतनाम की सैर कराने का सपना दिखाकर यह शख्स लाखों की चपत लगा चुका है.
नोएडा की आम्रपाली गोल्फ होम्स सोसाइटी से गिरफ्तार किए गये इस शख्स का नाम आदित्य राज है. कहने को तो यह लोगों को टूर एंड ट्रैवल के बेहतरीन पैकेज बेचता था, लेकिन असल में यह टूर पैकेज के नाम पर साइबर ठगी का शिकार बनाता था. थाना साइबर क्राइम पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से इस ठग को पकडा है.
टिकट कैंसिल करा रिफंड खुद रख लेता था आरोपी
डीसीपी साइबर शैव्या गोयल ने बताया कि इसकी ठगी करने की मोडस ऑपेरेंडी थी कि पहले यह सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल पर सिंगापुर, नेपाल, वियतनाम और यूरोप के कम्प्लीट टूर पैकेज के विज्ञापन चलाता था. कांटैक्ट करने वालों को बुकिंग का फर्जी झांसा देकर कंफर्मेशन देता और पैसे अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लेता था. फिर पैसे मिलते ही बुक किए गए टिकटों को कैंसिल करवाकर रिफण्ड खुद रख लेता था.
डीसीपी साइबर ने कहा
पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि लखीसराय, बिहार का रहने वाला 33 साल का आदित्य राज अब तक दर्जनों लोगों से करीब 12 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर चुका है. नोएडा की हाई-प्रोफाइल सोसाइटी में छिपकर यह काला धंधा चला रहा था. पुलिस अब इसके बैंक खातों और उन विज्ञापनों की जांच कर रही है जिनके जरिए इसने लोगों को फांसा. पुलिस ने इसके पास से 3 मोबाइल और एक लैपटॉप बरामद किया है, जिसमें कई पीड़ितों का डेटा मिला है.
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