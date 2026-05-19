ETV Bharat / state

दीपक मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता, एनकाउंटर में सभी चार आरोपी गिरफ्तार

पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दो मुख्य आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हुए , जबकि दो नाबालिगों (बाल अपचारियों) को कॉम्बिंग के दौरान हिरासत में लिया गया है. बदमाशों के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू, अवैध हथियार और मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं.

नोएडा: नोएडा के सेक्टर-63 में हुए चर्चित दीपक हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. महज पैसों के विवाद पैसे के विवाद में 20 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या करने वाले सभी चार आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. जवाबी फायरिंग में दो मुख्य आरोपी घायल हुए हैं, जबकि दो नाबालिगों को कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए हैं.

दो बदमाशों के पैर में लगी गोली​

बीते 17 मई को चोटपुर कॉलोनी में महज पैसे के विवाद को लेकर 20 वर्षीय युवक दीपक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने धारा 103(1) BNS के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी. बीती रात यानी 18 मई को पुलिस टीम बहलोलपुर अंडरपास से FNG रोड की तरफ ग्रीन बेल्ट सर्विस रोड पर चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान दो बाइकों पर सवार चार संदिग्ध आते दिखे. पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन वे रुकने के बजाय बाइक मोड़कर भागने लगे. इसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी की. बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दो बदमाश अमन और संदीप पैर में गोली लगने से घायल हो गए. वहीं, मौके से भाग रहे दो अन्य नाबालिग आरोपियों को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान दबोच लिया.​ घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असला और वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है.

ये भी पढ़ें-